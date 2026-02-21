5大超正星媽美貌不輸女兒！王心凌媽夜店被搭訕　連吳宗憲都想追

記者田暐瑋／綜合報導

基因騙不了人！演藝圈內美女比比皆是，而不少「星媽」雖然是素人，但也有超狂美貌，以下5位明星媽媽便是「超正星媽」代表，各自以嫩臉、氣質取勝，風采完全不輸女兒。

Selina媽媽

Selina 2022年12月為了歡慶媽媽生日，特地曬出與父母的合照，笑說：「不可能我媽人生70有2還這麼像少女吧！」任媽（鄭瑞蘭）的凍齡外貌讓大票演藝圈內好友驚嘆連連。

▲任媽72歲了依然有一張嫩臉。（圖／翻攝Selina臉書）

照片中，任媽頂著俏麗短髮，任爸（任明廷）則是穿著無袖灰色上衣在旁扶著蛋糕，隱約露出手臂肌肉，笑得十分有精神，一點都看不出已經71歲，任媽的嫩臉和任爸的二頭肌不僅吸引超過3萬人按讚，演藝圈內好友也紛分留言大讚「太不科學了」、「美型男+美魔女」。

王心凌媽媽

▲王心凌媽媽身材火辣、個性大方外向，常被年輕小鮮肉搭訕追求。（圖／翻攝YouTube）

王心凌尚未出道前，曾陪媽媽參加《我猜我猜我猜猜猜》，19歲的她站在嬤嬤身邊有些害羞，當時42歲的媽媽則是穿上亮綠色短版上衣，大方露出「冰塊腹肌」，身材相當火辣，母女倆一起去過Pub跳舞，結果媽媽在舞池中竟被技術學院的學生搭訕，且媽媽作風大膽，平常不喜歡穿內衣、習慣只貼胸貼，主持人吳宗憲聽完直接開玩笑表白：「太好了！能跟媽媽做進一步的交往嗎？」

鄧紫棋媽媽

天后鄧紫棋和媽媽感情相當好，過去YouTube頻道曾邀請媽媽合拍影片，當時就被許多網友稱讚母女看起來根本像姊妹，鄧媽媽的童顏基因不僅遺傳給鄧紫棋，連鄧紫棋的妹妹也生得一雙靈動大眼，三人合照彷彿3胞胎姊妹。

▲▼鄧紫棋和妹妹都遺傳到媽媽一雙大眼睛和精巧小臉。（圖／翻攝自鄧紫棋IG、YouTube）



徐若瑄媽媽

徐若瑄曾與媽媽一起合拍廣告，當時徐媽媽濃眉大眼的美貌便吸引許多人的目光，後來徐若瑄待產時，媽媽來探望，她貼出母女合照，媽媽短髮模樣被發現與「一代玉女」林青霞頗為相像，網友紛紛留言大讚：「媽咪那麼美，難怪妳也那麼漂亮，一家人的基因都好優秀！」

▲徐若瑄媽媽五官深邃，被發現與「一代玉女」林青霞頗為相像。（圖／翻攝自YouTube）



林志玲媽媽

▲林志玲媽媽氣質優雅。（圖／翻攝自Facebook／林志玲Chiling Lin）



47歲「第一名模」林志玲於2019年嫁給日本放浪兄弟成員AKIRA，2022年升格成為人母，產後現身公開活動仍維持完美狀態，完全看不出來已是媽媽，而不只她自己凍齡，林媽媽吳慈美也依然維持優雅氣質，母女曾一起拍廣告，同框畫面幸福感滿溢。