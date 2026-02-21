ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《甄嬛傳》6大必看高潮片段！　「演技最震撼13分鐘」是她演的

記者田暐瑋／綜合報導

農曆春節到來，台灣觀眾每年熱情追宮鬥劇《後宮甄嬛傳》的馬拉松直播，成為全台話題最夯的過年活動。該劇開播至今已有14年，是成為經典中的經典，探討劇情中各種細節安排的「甄學」更是到現在仍不衰，以下《ETtoday星光雲》私心選出幾段必看以及可以跳過的劇情，提供還沒入坑、準備入坑的觀眾參考！

甄嬛前期與皇帝愛得濃情蜜意，無奈因遭華妃罰跪而導致小產，與皇帝離了心，直到第三十四集，甄嬛擔心華妃復寵，因此想辦法主動出擊，精心策劃了一場重逢，選在她與皇上初遇的倚梅園，營造出冬日裡蝴蝶飛舞藍天的絕美景象。

▲《甄嬛傳》必看與可跳過片段整理。（圖／翻攝自劇照）

▲倚梅園蝴蝶飛舞橋段。（圖／翻攝自劇照）

華妃在劇中的敢愛敢恨的鮮明形象，使她受到許多觀眾的喜愛，也被許多人認為是劇中唯一深愛皇帝的妃子，怎料平日裡性格強勢的她，在第四十二集被賜死，原期待著皇帝來看她，卻在甄嬛口中得知自己小產、不孕的幕後黑手，竟是自己最深愛的皇帝，悲憤自戕，落得一個淒涼結局。

▲《甄嬛傳》必看與可跳過片段整理。（圖／翻攝自劇照）

▲《甄嬛傳》必看與可跳過片段整理。（圖／翻攝自劇照）

▲華妃下台讓許多觀眾不捨。（圖／翻攝自劇照）

已故的純元皇后是皇帝心中的白月光，對純元皇后日思夜想，甄嬛初期受寵便是因為與純元皇后有幾分相似，就連封號「莞嬪」也與純元皇后有關，所以當被第四十三集皇后宜修陷害，穿著純元故衣的甄嬛現身時，才會讓皇帝瞬間誤以為陰陽兩隔的愛人回來了，不過在看清楚是甄嬛後，皇帝瞬間憤怒不已，覺得她想僭越、肖想后位，地位不可被取代，一怒之下將甄嬛幽禁碎玉軒中。

▲《甄嬛傳》必看與可跳過片段整理。（圖／翻攝自劇照）

▲純元故衣事件讓甄嬛徹底對皇帝心死。（圖／翻攝自劇照）

甄嬛在生下朧月公主後，對皇帝死了心，於是出宮到甘露寺修行，在磨難中與果郡王私定終身，懷了雙胞胎，卻因為陰錯陽差，以為果郡王已死，為了保護果郡王的血脈，設計皇帝前來甘露寺臨幸她，最終挺著孕肚，在第五十六集以「熹妃」身份回宮，震撼場面是許多劇迷心中的經典。

▲《甄嬛傳》必看與可跳過片段整理。（圖／翻攝自劇照）

▲甄嬛以「熹妃」身份風光回宮。（圖／翻攝自劇照）

而整齣《甄嬛傳》之中，被最多人視為最精彩、最不容錯過的劇情，便是第六十三集的「滴血驗親」，這是全劇最驚險刺激、扣人心弦，且設計周密的戲碼，也是皇后與甄嬛兩派勢力的終局之戰，從此改變了雙方的權力格局。甄嬛在毫無準備的情況下臨危不亂，憑藉端妃與敬妃的幫助，成功化解了滴血驗親陰謀，進而掌控六宮大權，逐步削弱皇后的勢力。

▲《甄嬛傳》必看與可跳過片段整理。（圖／翻攝自劇照）

▲滴血驗親橋段重刷好幾次都不會膩。（圖／翻攝自劇照）

第七十二集的「皇后廢黜」，整整13分鐘的精彩演繹中，蔡少芬將皇后內心的無盡痛苦展現得淋漓盡致，堪稱近乎完美，成為全劇最具震撼力的場景之一，一句「可是臣妾做不到啊」，至今仍是觀眾朗朗上口的宜修名言。純元皇后一角雖從未在劇中現身，但她的存在如影隨形，深刻影響了劇中每個角色的命運。

▲《甄嬛傳》必看與可跳過片段整理。（圖／翻攝自劇照）

▲皇后的經典台詞：「可是臣妾做不到啊！」（圖／翻攝自劇照）

《甄嬛傳》雖受到許多人喜愛，但中間主角甄嬛到「甘露寺」的一大段劇情，卻成為不少人重刷時必跳過的片段，因期間甄嬛過得太辛苦又過度戀愛腦，讓許多喜愛看甄嬛鬥智的觀眾看得相當痛苦，因此成為每年過年《甄嬛》馬拉松時，四十六到五十五集都成為收視率最低的段落。

▲《甄嬛傳》必看與可跳過片段整理。（圖／翻攝自劇照）

▲甘露寺被劇迷視為《甄嬛傳》最難看的段落。（圖／翻攝自劇照）

2024年過年，甚至有網友發起「跳過甘露寺」橋段，對此八大電視台從善如流，將新春馬拉松的最後一輪「跳過甘露寺」，播出「一鍵回宮」特別版。

▼《甄嬛傳》必看片段整理。（圖／記者劉宛欣製）

▲《甄嬛傳》必看片段整理。（圖／記者劉宛欣製）

▲《甄嬛傳》必看片段整理。（圖／記者劉宛欣製）

▲《甄嬛傳》必看片段整理。（圖／記者劉宛欣製）

▲《甄嬛傳》必看片段整理。（圖／記者劉宛欣製）

▲《甄嬛傳》必看片段整理。（圖／記者劉宛欣製）

▲《甄嬛傳》必看片段整理。（圖／記者劉宛欣製）

