薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習「又不是嫁他全家」

記者陳芊秀／綜合報導

大年初二是出嫁女兒回娘家的日子，但隨著時代變遷，大眾的觀念也跟著調整。藝人薔薔4年前的影片談及婚姻話題時，直言開嗆「我嫁誰是我的事，又不是嫁給你全家」、「過年我還是要回我家」，意外成了網友過年必想起的影片。

▲▼薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習。（圖／翻攝自YouTube）

▲薔薔曾拍影片怒轟婚姻傳統陋習。（圖／翻攝自YouTube）

影片中，何妤玟談到老一輩常勸誡婚姻中要「忍讓」，且傳統社會對好老公的標準極低，認為「不打人就是好老公」。對此，薔薔毫不客氣地直言：「誰要忍讓啊！我今天不開心，忍了有屁用？越忍只會越不開心而已！」

針對傳統習俗中，女性出嫁前常要被男方家庭「打聽、探聽」背景與形象，薔薔也展現極高的自我意識。她透露父親曾叮囑要留好形象給未來婆家探聽，讓她當場反嗆：「為什麼要給人家探聽？我做什麼事情給人家探聽什麼？他憑什麼探聽我，他什麼人啊，我沒有探聽他們，他們探聽我什麼？」

最令網友印象深刻的，是薔薔分享父親曾對她耳提面命，要求她學會煮菜以便未來「服侍公婆」。這番言論讓她瞬間爆氣，直接對父親與傳統觀念開砲「你的爸媽自己照顧，我嫁誰是我的事，又不是嫁給他全家！」、「我過年還是要回我家啦，我最討厭男人跟我講這些鬼話」。

▲▼薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習。（圖／翻攝自YouTube）

▲薔薔：「我嫁誰是我的事，又不是嫁給他全家！」（圖／翻攝自YouTube）

雖然是4年前影片，網友透過社群平台轉發又來重溫，眾人驚嘆「超會罵 好強！！」、「IG來的考古」、「 每次聽完都很爽」、「一個過年被翻出來了」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

薔薔

