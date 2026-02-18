陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」打太久影片快轉

記者陳芊秀／綜合報導

女星Lulu（黃路梓茵）和陳漢典去年9月宣布結婚，升格「陳太太」後迎接第一個農曆春節，便是帶老公回台中山上松鶴部落過年去！作為「泰雅女婿」的陳漢典，不僅深受 Lulu 家人歡迎，更在初一團聚時刻獻出了極具部落色彩的「打年糕初體驗」。

▲陳漢典陪Lulu回娘家！回台中山上松鶴部落過年。（圖／翻攝自IG）

部落高規格迎接「泰雅女婿」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了迎接漢典這份新成員，Lulu 的父親與親友們早在幾天前就開始「總動員」準備。Lulu 感動透露，爸爸親自回山上砍柴、拔草並清掃環境；叔叔負責生火，姑姑與姑丈則打點糯米飯，全家人齊心協力，只為讓這場家族傳統儀式能圓滿達成。Lulu 也感性提到，當年爸爸媽媽結婚時也有打年糕，如今這份祝福延續到了她與漢典身上。

▲陳漢典變身泰雅女婿，夫妻倆搗年糕。（圖／翻攝自IG）

陳漢典賣力揮杵汗水噴發

最新影片中，Lulu與陳漢典這對新婚夫妻穿上鮮豔的紅底白色條紋「泰雅傳統服飾」，陳漢典神情認真，雙手握住長型木製杵棒，對準石臼內的糯米團賣力「槌下去」，試圖展現泰雅男子的力與美，被 Lulu 笑稱要努力成為家中的「泰雅亞罵」（Yama，泰雅語爸爸/長輩之意）。而Lulu也在一旁協助，夫妻倆打太久導致影片自行快轉，最後兩人共同在桌面上對剛打好的熱騰騰年糕「灑粉」，與族人一同分享親手製作的年糕，臉上洋溢著新婚的甜蜜與春節的喜悅。

▲陳漢典搗年糕打太久，影片忍不住快轉。（圖／翻攝自IG）

Lulu：全家聚在一起玩真好

Lulu感性發文，看到家人們為此辛苦準備，內心充滿感激，更直呼：「打完年糕分送給大家一起分享更好吃！」。她感嘆自己也許久沒有像這樣打年糕，看著老公融入部落生活，全家人能平安聚在一起，直說：「真好玩。」字裡行間難掩新婚幸福。

▲陳漢典、Lulu吃著自己打出來的年糕。（圖／翻攝自IG）