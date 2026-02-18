ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

大年初二回娘家，是闔家歡慶的「迎婿日」。清水孟國際塔羅小孟老師提醒，這天從洗衣服、打掃到紅包金額、返家時辰到日常生活，共有15項關鍵禁忌。若不慎觸犯，恐會分走娘家財氣或讓財運下滑。快了解這些民俗避雷指南，助您避開厄運、守住整年福氣，過個順遂如意的平安年！

▲▼年初二回娘家15禁忌公開。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

▲年初二回娘家15禁忌公開。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

1.忌女兒回娘待到晚上：

初二民間習俗，嫁出去的女兒待到傍晚前回家最好，因此越早回家越好，不然容易給娘家帶來厄運。

2.回門禮紅包忌單數：

初二回娘家，女兒要帶禮物或紅包回娘家，然而單數為陽，偶數為陰，陰為女性因此不要包單數紅包禮金，另一說是包單數禮金或紅包代表孤單與孤獨。

3.忌洗衣服：

初一與初二為水神生日因此不可以洗衣服。

洗衣機,洗衣,洗衣服,做家事（圖／CFP）

▲大年初一、年初二不洗衣服。（圖／CFP）

4.忌晚上宴請女婿：

一般民間習俗宴請女婿要早，越早越好，若太晚宴請有吃太晚，吃到尾，容易讓娘家在未來一年窮困，因此要吃頭不要吃尾。

5.初四與初五忌回娘家：

初四與初五為財氣最旺盛的日字，一般人會在這兩天來迎財神，因此若在這兩天回娘家容易分走娘家財氣與福氣。

6.初二忌被人掏走口袋東西：

初二被人掏走口袋東西，象徵會被人掏走金錢，財運容易被人掏空。

7.忌掃地與拖地向內不移向外：

初二家裡若很髒，要拖地或掃地，掃把或拖把要向內拖或向內掃，財氣才能向家門來，千萬不可以向外掃或拖，不然容易財富向外走。

8.忌討債：

初二不宜討債，初二討債不吉利，若討債容易未來一年都被欠債。

9.忌午睡：

初二不宜午睡，因為很多人會來拜年，因此睡午覺會讓客人感覺不禮貌。

10.初二避免吃鴨蛋：

初二吃鴨蛋容易未來一年財運績效下滑，因此可以改吃雞蛋。

11.初二忌說“餓”：

初二不要說我好“餓”，以免未來一年口福運差，肚子一直餓，財運下滑。

12.初二不宜一直提款：

初二要到提款機提款的人，建議一次提完想要的金額，不然一直提款，未來一年會口袋空空。

13.初二忌釘東西：

初一到初五，為一年財氣最旺時刻，不宜在家中釘東西，不然容易將財氣釘壞，也容易未來一年被主管上司釘。

14.忌帶朋友與陌生人回娘家：

要回娘家的人，不宜帶過多朋友回去，不然容易會讓娘家未來一年很多人來吃來分，易使娘家財運下滑。

15.初二忌拜夫家祖先：

初二沒有回娘家的人，忌拜夫家祖先，若還是想拜夫家祖先建議用手拜不插香。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

【給媽媽幫我收好】小黑狗拿到紅包到處炫耀　最後交給媽保管

