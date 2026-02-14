230萬訂閱鋼琴家來台！3月開演「搶先列台灣必吃清單」

記者吳睿慈／綜合報導

2026年金馬年剛起跑，Billboard Live TAIPEI迎來多組歌手、製作人等輪番登台，從春野開始到流行鋼琴家哈拉米HARAMI接力登場，帶給樂迷最有質感的演出。

▲春野再度來台開唱，台北首場個人演唱會獻Billboard Live TAIPEI。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）



來自網路的次世代創作歌曲兼製作人春野，打造出令人沉溺的smooth & groovy風格，是近年備受矚目的新世代音樂人。他2月24日將首次登上Billboard Live TAIPEI演出，春野說：「這次決定在 Billboard Live TAIPEI 舉辦我在台北的首次個人專場演出！希望能和來到現場的大家一起打造一個特別的夜晚！方便的話請務必來現場一同玩樂！」

▲鶴 THE CRANE接待JQ盼一起吃最道地的鼎泰豐。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）



Jeremy Quartus（JQ）為樂團Nulbarich的主腦，是位包攬作詞、作曲、製作等的全方位的創作人，這次和鶴THE CRANE帶來合作演出，兩人對於演出很期待，希望3月2日在Billboard Live TAIPEI呈現一場全新靈魂交會的特別之夜。

▲YouTube訂閱數達230萬鋼琴家HARAMI首登Billboard Live TAIPEI。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）



鋼琴家哈拉米HARAMI擁有230萬訂閱YouTube頻道，憑藉著絕對音感與即興演奏實力，她在世界各地街頭鋼琴的演奏影片掀起話題旋風，也為頻道帶來9億次的觀看。她大學時期曾經跟朋友一起來過台灣旅行，對於小籠包美味難以忘懷，這次也將滷肉飯、火鍋、珍珠奶茶及古早味蛋糕放進美食清單，將藉著來台演出，抓緊時間大快朵頤。

即將在3月7日演出，她表示希望透過鋼琴的琴音，跨越語言的隔閡，跟台下觀眾彼此產生共鳴。對於首度來台演出，哈拉米HARAMI坦言非常興奮，並預告將帶來廣受台灣喜愛的日本經典名曲外，也將挑戰台灣的歌曲，邀請大家拭目以待。