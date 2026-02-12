ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
2大戲劇女神罕見同台！林依晨圓夢靠尪力挺　「妳就是諧星」放閃

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《暗戀桃花源》今（12）日舉辦40週年演出季者會，導演賴聲川率領演員隋棠、吳中天、李劭婕、林依晨、張靜之、梁正群、樊光耀、張本渝一同受訪。賴聲川表示「我選角有一個最重要的顧問叫『緣分』」，希望這些演員能夠自在地把自己融入在角色、劇本中。

▲隋棠、吳中天、林依晨等人出席《暗戀桃花源》40週年演出記者會。（圖／記者林敬旻攝）

隋棠與林依晨兩大戲劇女神難得同台，演出經典舞台劇《暗戀桃花源》40週年，12日一同出席記者會，笑說兩人在舞台上會代表各自的劇團「吵架、，但並非一對一，導演賴聲川笑說「給了我靈感，應該要讓她們兩人吵一下。」

▲隋棠、吳中天、林依晨等人出席《暗戀桃花源》40週年演出記者會。（圖／記者林敬旻攝）

林依晨二度挑戰舞台劇演出，過去也是《暗戀桃花源》忠實戲迷，這次演出有如圓夢，他透露老公對她的評語「反正妳就是諧星啊，所以就去試試看吧。」至於私下做了什麼讓老公覺得她很搞笑，她笑喊「這就不好說了。」

▲林依晨出席《暗戀桃花源》40週年演出記者會。（圖／記者林敬旻攝）

至於新年到了，小孩的紅包錢怎麼處理，林依晨表示自己在孩子出生不久後，就去銀行開戶了，有的時候老公還會開玩笑「小朋友錢比我還多欸」，她露出滿滿幸福的表情說道「（紅包）都是來自家人對孩子的愛」。

▲林依晨出席《暗戀桃花源》40週年演出記者會。（圖／記者林敬旻攝）

