人氣韓團轉發「謝謝，黃偉哲市長！」　台灣粉絲驚呼：以為看錯

記者吳睿慈／綜合報導

新生代韓男團ALL(H)OURS於2024年1月出道，他們過去數度來台灣舉辦專場活動，更曾經登上《小姐不熙娣》與主持人互動，直率性格很圈粉。他們26日突然在官方X發出一則貼文，並寫下「謝謝，黃偉哲市長！」令台灣粉絲驚訝不已，熱烈留言「還以為看錯了」、「是繁體字」。

▲▼ALL(H)OURS轉發「謝謝黃偉哲市長」。（圖／翻攝自ALL(H)OURS官方X）



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ALL(H)OURS於26日突然官方X發文，他們收到台南特產芒果，用韓文寫下「甜甜的台南芒果」，並轉換成繁體字致謝「謝謝，黃偉哲市長」，成員拿著芒果合照，引來大批粉絲驚呼。

▲台灣粉絲看到發文後一片驚呼以為看錯。（圖／翻攝自ALL(H)OURS官方X）



台灣粉絲在留言區熱烈回覆「不是這是繁體欸繁體」、「快速滑過還以為真的是黃偉哲」、「在暗示什麼嗎」、「什麼來台灣了嗎」、「我以為我看錯」、「我沒看錯吧，黃什麼？」掀起熱烈討論。

ALL(H)OURS過去曾登上《小姐不熙娣》打開知名度，出道後三度訪台，成員把道地台灣美食都吃一遍，更一眼認出支持他們的粉絲，相當珍惜歌迷對於他們的喜愛。