25歲櫻花妹「爸爸活」年撈6000萬！腳踏30船…上節目公開獵男秘訣

記者陳芊秀／綜合報導

日本有不少女性為了賺外快，下海兼差「爸爸活」（與年長男性建立包養關係），一位25歲正妹里香（化名）僅兼差2年，卻成為這個行業的新霸主，同時擁有30個「爸爸」，年賺高達6000萬日幣（約台幣1196萬元），還上節目分享獵男攻略，引發日網議論。

▲25歲櫻花妹里香公開「爸爸活」兼差經歷。（圖／翻攝自日網）

里香接受網路節目專訪，分享「爸爸活」的兼差經歷。她本業是接待客人相關的工作，每月收入可達200至300萬日幣（約台幣39至59萬元），以「爸爸活」作為副業，每月額外收入至少200萬日幣，最高曾達500萬日幣（約台幣99萬元），年收入達6000萬日幣（約台幣1196萬元）。

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而里香最高紀錄有過50個「爸爸」，一天內最多可與6個「爸爸」約會，並且將這些「爸爸」分類，最高級的是「神爸爸」，每次見面可以拿到3到15萬日圓（約台幣5900到2.9萬元），連家電都是「神爸爸出手買的。接著是「咬牙型爸爸」，這種人咬緊牙關存3萬日幣來約會，她大約2個月會見一次面「不會讓他們太勉強，也有吝嗇出錢的，這種我會立刻斷絕來往，這種人不適合爸爸活」。

▲里香把「爸爸」分類，最高等級神爸爸出手大方。（圖／示意圖／免費圖庫／PAKUTASO）

如何與這些「爸爸」來往？里香分享，拿零花錢需要技巧，「如果想要30萬的話，就要分次見面、一次拿5萬、5萬……這樣做的話，即使總額一樣，對他們來說心理負擔會比較小」，如果想要高額的家具，要聽「爸爸」的意見，避免爭執，關鍵是要讓這些男性覺得「我把這個女人變成我喜歡的樣子了」，但她笑說「其實是我在用線操控他」，給這些男性做夢，為夢想付出代價。

里香對「爸爸活」對象的外型要求不多，「乾淨整潔就好」，並補充說道「我覺得他們是另一種動物。就像沒人會特別去看猩猩的臉吧，不會盯著看啊」。此外，她還包養兩個牛郎，自己還有花一筆費用在「推活（偶像追星）」上。