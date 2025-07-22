曾服役4年！雲朵姐姐爆軍中遭「騷擾」　離婚校尉邀辦公室獨處伸狼爪

記者孟育民／台北報導

台視全新軍旅實境綜藝節目《》，真實還原軍旅生活與操課訓練，邀請9位背景各異的「星兵」展開為期一個月的挑戰。三位班長黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐今（22日）接受媒體訪問，其中雲朵姐姐曾服役長達4年半的時間，自爆過去被長官肢體騷擾，「他把我找去辦公室說『想看看我』，會不時碰一下我肩膀、脖子，然後說我不用操課，但也沒真的對我做什麼。」

▲黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐出席《九條好漢在一班》媒體餐敘 。（圖／台視提供）



雲朵姐姐當時還在受訓期間，被男長官多次禮遇，不但讓她不用操課、請喝珍珠奶茶，還讓她放夭八假，只為了多看看她：「他離婚了，年紀差很多，他是中校，離開受訓的環境就沒有聯絡了，受訓6個大概有3個月偶爾被找進去。」她坦言當時並未尋求管道申訴，回想起來有點後悔，「其實還蠻毛的，我只有跟一個好朋友講。」陳樞育則說：「很多人當下是沒有感覺的，事後回想才覺得受到委屈了。」

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▲雲朵姐姐是退伍軍人。（圖／台視提供）



事實上，雲朵姐姐服役長達4年半的時間，歷經憲兵與藝工隊，曾負責保護國家元首、招募新兵及車輛調度，也隨藝工隊全台勞軍，是軍中少見的多面手，身為節目中唯一女性班長，面對九位年紀比自己大的「星兵」，她坦言一開始壓力很大，表示：「要讓9位服氣真的不簡單。」但隨著長時間相處，逐漸找到節奏，用理解取代威嚴，成功建立信任，她更鼓勵現役弟兄姊妹：「如果能趁這段時間準備好自己，往後走向哪裡，都能更穩！」