7月23日星座運勢／獅子座「彩虹色開運」財運暴漲！ 雙魚撐過最低潮
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：宜多放鬆身心
感情：兩人相互諒解
財運：關鍵時多留意
幸運色：紫晶色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：開發全新專案
感情：多加忍讓對方
財運：檢視開銷問題
幸運色：茶綠色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：精神狀況較差
感情：對象態度不明
財運：立即停止虧損
幸運色：蜂蜜色
貴人：射手
小人：牡羊
【土象星座】
工作：持續保持動力
感情：兩人好好坦白
財運：多加研究市調
幸運色：墨綠色
貴人：天蠍
小人：天秤
工作：多加互相調解
感情：記得對方優點
財運：鑽研不動房產
幸運色：灰紫色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：少談負面話題
感情：一起享用美食
財運：財運表現持平
幸運色：可可色
貴人：雙魚
小人：處女
【水象星座】
工作：工作精神疲憊
感情：恐被煽動感情
財運：可適當做投資
幸運色：瑪瑙粉
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：可多邀約合作
感情：多加規劃出遊
財運：別以貪念理財
幸運色：桃木色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：已撐過最低潮
感情：家庭溫馨美滿
財運：獲利了結出場
幸運色：大理灰
貴人：金牛
小人：獅子
【火象星座】
工作：悠然完成工作
感情：態度盡量保守
財運：留意過高消費
幸運色：櫻桃紅
貴人：天秤
小人：金牛
工作：和氣應對工作
感情：多加包容對待
財運：運勢提升興旺
幸運色：彩虹色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：創造雙贏局面
感情：雙方相互體諒
財運：正偏財運強盛
幸運色：藍灰色
貴人：獅子
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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