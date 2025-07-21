Energy嗨跳一半！　「Toro突重摔舞台」台下反應曝光

▲ Energy現身高雄舉辦簽唱會。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Energy推出新專輯《ALL IN》，昨（20日）在高雄流行音樂中心海風廣場舉行《ALL IN》感謝簽唱會，儘管天候不佳，仍吸引滿場粉絲到場支持，一路從晚上6點簽至凌晨2點，他們以洗腦舞曲〈馬上去〉及〈同病相戀〉讓全場氣氛沸騰，而Toro因為太過興奮，在跳〈馬上去〉舞蹈時時不慎絆到自己而摔倒，雖沒有任何大礙，但糗事讓全場粉絲看到，引發現場笑聲不斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ Energy唱跳多首經典歌。（圖／相信音樂提供）



Energy也首唱新專輯抒情主打〈多個朋友〉及經典情歌〈多愛我一天〉，掀起全場大合唱，更是寵粉開放粉絲點歌，現場清唱〈High 5〉、〈某年某月某一天〉，以及Energy三人時期所發行的〈愛失控〉，發行這首歌時牛奶和Toro不在團體內，兩人開玩笑地說要躲到角落，卻被阿弟拉回即興復刻〈愛失控〉MV經典橋段，兩人在台上借位打巴掌，甚至隔著手掌「擁吻」，讓全場尖叫聲連連。

而簽唱會隔天適逢阿弟生日，粉絲驚喜準備翻糖蛋糕為阿弟祝賀，全場千人合唱生日快樂歌，阿弟感動地許下心願：「希望9月6、7日的演唱會都能看到大家，也可以有最好的演出獻給大家；第二個願望希望所有歌迷朋友都要注意身體健康，不要因為Energy而淋雨感冒！」

總是心繫著歌迷的阿弟感性地向大家道謝，謝謝粉絲們的一路陪伴與支持。而簽名活動持續至午夜，在即將跨日的午夜時分，歌迷全場一起為阿弟倒數，12點一到所有粉絲一同高喊祝賀「阿弟生日快樂！」並舉起寫著「阿弟生日快樂，我們永遠是你堅強的後盾」的紅布條及第二顆蛋糕，在短短的時間裡接受到兩次歌迷滿滿愛意的祝賀，也讓阿弟心裡暖暖的。

