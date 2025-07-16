火辣空姐脫了「上空趴桌」推寫真集！街頭屁股蛋見客　羞認：沒做防護

記者孟育民／台北報導

香港出生的網美Coco 擁有火辣身材，本身在加拿大擔任空姐，私下熱愛跳鋼管舞，更曾親自開班授課，在IG擁有48.8萬粉絲。日前她推出首本寫真集，不過卻堅持在香港取景，在香港街頭、茶餐廳等場所展現性感身材，放送屁股蛋，她透露，「我最想傳達的，是保存香港的文化和美麗。」希望透過這本作品，為海外的粉絲帶來一份代表香港的紀念。

▲Coco推出寫真集。（圖／本人提供）

事實上，Coco的正職是在加拿大擔任空姐，並沒有因為職業的關係，影響她拍照的尺度，她向《ETtoday星光雲》透露，「我當空姐已經超過五年了，公司和同事都很開放，只要我做好本分、表現專業，他們基本不會干涉我的私人事務。我上班時非常認真，從不讓私事影響工作。」她坦言無法控制別人思想，只能專注做好自己，「反正公司知道我在做什麼，也從來沒說過不可以，輪不到其他人來評論。」

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▲▼Coco真實做自己，並不在意流言蜚語。（圖／本人提供）



談及這次推出首本寫真集，Coco說最喜歡在茶餐廳拍的那組照片，照片中她身穿中國式小可愛，甚至還「上空」趴在桌上，令人充滿遐想，尺度破表。她說：「當中很多細節都很講究，也很有心思，我非常信任我的攝影師和團隊，所以當天拍攝時我沒有做任何特別的防護，如果不信任，拍出來的效果也不會好。」

▲Coco在茶餐廳拍攝性感照片。（圖／本人提供）

Coco在香港街頭取景，放送火辣身材，性感露出屁股蛋，她說：「我曾經在旺角街頭拍攝，引起很多途人的關注，為了拍出好的作品，我完全不理會別人的眼光。很多人覺得我這樣做只是想博出位，但其實我只是想做好一件事。我知道如果我胖了，正式照片可以修圖，但街上的途人拍我，是不會幫我修圖的，所以在拍攝前我也有特別努力修身。說實話，那段時間的確有點壓力。」

▲Coco在香港旺角取景。（圖／本人提供）