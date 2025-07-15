快訊／蔡允潔生了胖兒子！　3500克小福寶問世

記者葉文正／台北報導

藝人蔡允潔剖腹產下兒子「小福寶」，寶寶體重 3500g，身高52cm，11點進產房 12點手術完畢 手術開始到小福寶出來的時間過程僅花 5 分鐘，看到家中新成員的心情，爸爸無限興奮又感動，兒子初判是長得像媽媽。

▲蔡允潔生下兒子小福寶。（圖／紅心字會提供）

待產前一晚，先生因要照顧女兒小福星的緣故，由小潔自行搭乘計程車前往林正宗婦產科診所入住待產，產前心情、情緒皆相當複雜與不安，特別是不捨得要跟女兒小福星分開一陣子，為了避免女兒見到醫療後的恢復過程，小潔希望要等到產後尿管移除後，才會讓女兒小福星到醫院探視。而小潔父親也打電話來安撫小潔的心情；女兒也透過視訊與小潔互動，有了家人的親情給予支持，使得小潔才安心進入待產階段。

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▲爸爸很愛小福寶。（圖／紅心字會提供）

產後她將會先住進護理之家，專心坐月子調養身體。



蔡允潔也笑說，「不會再有第三胎了，因為已經問好怎麼避孕，老公堅持不去結紮，避孕裝置可以選擇放子宮內的(避孕器)跟手臂上(皮下植入避孕棒)的，想到未來開銷很大，最近都是頻接通告加業配，別人還想說這女人怎麼這麼拚命。」

蔡允潔說懷第一胎時風平浪靜，但這胎懷孕期間胃酸逆流，很不舒服，全身痛，也一直孕吐，這胎大概胖十五公斤，想說對二寶很不公平，但兒子已經3500公克了，偏偏孕期間，有跟老公求歡，沒想到被拒。老公FRASER也解釋，因為懷孕期間狀況比較多，所以就先暫停房事。

蔡允潔說希望兒子可以長得像我，畢竟女兒小福星沒喝過母奶，這次三個月就脹奶跟現在已經有乳腺炎了，推測這胎應該會有較多的母乳，希望真的能善盡媽媽的責任。

她也說目前胸部已經漲到F，自己胸部年輕時大而挺，懷孕後有肚子貼到內衣的真實感，通常產後一兩年才會恢復過去的狀態。她也提醒年輕孕婦，如果要生一定要叫計程車，救護車只能送到就近，不能指定診所。