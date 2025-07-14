ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《無人知曉》31歲演員「胃癌離世」
90%的人都遇過！不能深交的3種朋友
炎亞綸看GD演唱會「掩面猛哭」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林俊傑 GD 大聲 太陽 陳艾琳 權氏兄弟 愷樂 楊佩潔

《拜六禮拜》親熱戲飆收視！王品澔、葛丞激情橋段引熱議

記者許逸群／台北報導

療癒輕喜劇《拜六禮拜》最新一集劇情峰迴路轉，收視再創新高。第七集播出後，劇中角色間錯綜複雜的情感糾葛，引發觀眾熱烈討論，尤其王品澔與葛丞飾演的曉健與文樂，在沙發上的親密戲碼更成為全劇高潮，瞬間收視飆破新高點，社群平台也湧現大量網友留言，驚嘆劇情發展之精彩。

▲《拜六禮拜》王品澔、葛丞激親熱戲飆收視！（圖／華視、公視提供）

▲王品澔與葛丞激親熱戲飆收視！（圖／華視、公視提供）

本集劇情中，丁寧飾演的世美與劉書宏飾演的冠中關係進展神速，從酒後擁吻到同床共眠，情愫暗生。然而，世美得知好友孫淑媚與連晨翔飾演的侄子交往後，姊妹情誼面臨考驗，引發一場情感風暴。另一邊，王品澔與葛丞的感情線也面臨挑戰。王品澔飾演的曉健父親藉機刁難葛丞飾演的文樂，為這對甜蜜愛侶製造不少阻礙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《拜六禮拜》王品澔、葛丞激親熱戲飆收視！（圖／華視、公視提供）

▲王品澔與葛丞的感情故事頗受觀眾喜愛。（圖／華視、公視提供）

為了呈現最佳效果，王品澔透露為此積極健身兩個月，成功減重7到8公斤，只為在鏡頭前展現完美身材。雖然過程中曾遭遇挫折，一度被表演老師認為不夠精實，但葛丞的稱讚「穿衣顯瘦，脫衣有肉」無疑給了他莫大的鼓勵。兩人更透露，為詮釋好劇中甜蜜小情侶的形象，積極上表演課培養默契，克服初期缺乏火花的困境，最終呈現出令人驚豔的演出。

除了王品澔與葛丞的精彩表現外，其他演員也貢獻精彩演出。劉書宏坦言，劇中世美的熱情奔放對他來說衝擊很大，因此在面對情感時選擇逃避。而丁寧則分享了拍攝擁吻戲的趣事，表示所有動作都是與導演精心設計，雖然自己演得十分投入，卻讓現場工作人員笑翻天。此外，鍾欣凌前夫的客串演出也為劇情增添不少波瀾，也讓觀眾更加期待後續發展。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

拜六禮拜王品澔葛丞

推薦閱讀

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛腳軟」！台上抱肚畫面曝　公司證實停工

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛腳軟」！台上抱肚畫面曝　公司證實停工

8小時前

土城命案！李進良處理護理師後事「供2孩完成學業」　曝惡男威脅診所對話

土城命案！李進良處理護理師後事「供2孩完成學業」　曝惡男威脅診所對話

2小時前

Dora陷小三醜聞遭不續約！　20萬違約金傳「富商出手」7月零應援

Dora陷小三醜聞遭不續約！　20萬違約金傳「富商出手」7月零應援

10小時前

GD「眼神突看包廂方向」：太陽、大聲都在身邊！　萬人狂喊BIGBANG

GD「眼神突看包廂方向」：太陽、大聲都在身邊！　萬人狂喊BIGBANG

20小時前

《無人知曉》31歲演員「胃癌離世」！　親弟痛哭：來世換妳當我妹

《無人知曉》31歲演員「胃癌離世」！　親弟痛哭：來世換妳當我妹

2小時前

范瑋琪《歌手》又落敗！節目4淘汰歌手開票選「返場」第一名是他

范瑋琪《歌手》又落敗！節目4淘汰歌手開票選「返場」第一名是他

7小時前

《大學生》女星結婚6年公開戀愛細節　甜曝「30歲娶妳」真實兌現

《大學生》女星結婚6年公開戀愛細節　甜曝「30歲娶妳」真實兌現

18小時前

唐綺陽運勢／水逆來了！射手「小心三角戀」魔羯為錢傷腦筋　處女恐過勞

唐綺陽運勢／水逆來了！射手「小心三角戀」魔羯為錢傷腦筋　處女恐過勞

10小時前

林俊傑演唱會自爆「心臟出問題」靠藥撐　嘆：生命沙漏加速了

林俊傑演唱會自爆「心臟出問題」靠藥撐　嘆：生命沙漏加速了

17小時前

五月天請到F4還不夠！　最終場5安可...1舉動「成大巨蛋史上第一人」

五月天請到F4還不夠！　最終場5安可...1舉動「成大巨蛋史上第一人」

7/13 08:00

直擊／GD搭千萬豪車慶功！「一舉動超圈粉」四方打招呼　走入金豬餐廳

直擊／GD搭千萬豪車慶功！「一舉動超圈粉」四方打招呼　走入金豬餐廳

18小時前

直擊／GD爸爸飛來台灣！霸氣裝扮超潮　現身3樓包廂「全程看兒子」

直擊／GD爸爸飛來台灣！霸氣裝扮超潮　現身3樓包廂「全程看兒子」

22小時前

熱門影音

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉
GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」

GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」
GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮
「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD
吳宗憲自爆「拿了一堆GD的票」

吳宗憲自爆「拿了一堆GD的票」
昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」
蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎　他逃跑「《康熙》依然可怕」

蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎　他逃跑「《康熙》依然可怕」
周杰倫入駐抖音首PO文　「AI回憶錄」看哭粉絲

周杰倫入駐抖音首PO文　「AI回憶錄」看哭粉絲
「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議
李洙赫一笑...我沒惹

李洙赫一笑...我沒惹
林志玲一家三口出遊被捕捉 AKIRA抱3歲兒...耐心陪玩！

林志玲一家三口出遊被捕捉 AKIRA抱3歲兒...耐心陪玩！
阿部瑪利亞「同居體驗」畫面太美　躺床露逆天長腿..太香爹斯！

阿部瑪利亞「同居體驗」畫面太美　躺床露逆天長腿..太香爹斯！

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」　韓網一面倒罵：滾回妳國家

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」　韓網一面倒罵：滾回妳國家

F4睽違12年世紀合體五月天！　朱孝天笑：終於不用再裝傻

F4睽違12年世紀合體五月天！　朱孝天笑：終於不用再裝傻

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」惹怒網友　遭疑拿公關票..淚眼澄清：我花錢進場的

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」惹怒網友　遭疑拿公關票..淚眼澄清：我花錢進場的

吳宗憲自爆「拿一堆GD演唱會的票」　手上節目僅剩《玩很大》：讓我離開

吳宗憲自爆「拿一堆GD演唱會的票」　手上節目僅剩《玩很大》：讓我離開

《噬血欲情》Gawin想吃爌肉飯　Joss「家有芒果園」約台粉泰國見

《噬血欲情》Gawin想吃爌肉飯　Joss「家有芒果園」約台粉泰國見

GD小巨蛋開唱DAY1　全新彩色玫瑰服裝亮相！

GD小巨蛋開唱DAY1　全新彩色玫瑰服裝亮相！

蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎？　他逃跑「《康熙》25年後依然可怕」

蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎？　他逃跑「《康熙》25年後依然可怕」

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

江蕙封麥10年復出「唱三首就哭了」　回憶抗癌住院哽咽：想得到保佑QQ

江蕙封麥10年復出「唱三首就哭了」　回憶抗癌住院哽咽：想得到保佑QQ

看更多

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前0

《對立而已》見面會寵粉！黑白CP葛兆恩、紀成澔超吸睛

35分鐘前0

超狂！SJ銀赫接台灣選秀主持棒　製作人B2曝8位數邀約內幕「出外景也行」

35分鐘前0

女團ELL＆s嗨翻S2O！清涼戰袍登音樂節舞台「公布好消息」

52分鐘前0

浪人祭第3波卡司出爐！　日本另類搖滾樂團也來了

55分鐘前0

F4才剛世紀合體…「傳奇女團」解散36年有望回歸？　胡瓜鬆口了

58分鐘前1

5566被問5人合體機會？　鬆口給答案「1句話曝曙光」

59分鐘前0

余祥銓國中同窗陳沂揭她「全校第一名」　曝沒考律師超現實原因

1小時前0

鳳小岳圓夢組團開唱！　觀眾狂喊「好帥」喜獻驚喜彩蛋

1小時前0

胡瓜力挺前女婿！李進良衰捲「非法電波事件」曝診所情況　暖心感謝小禎

1小時前0

《拜六禮拜》親熱戲飆收視！王品澔、葛丞激情橋段引熱議

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛」畫面曝！公司證實停工
    8小時前5228
  2. 李進良處理護理師後事「供應2孩完成學業」
    2小時前649
  3. Dora陷小三醜聞遭樂天不續約　傳富商支持20萬　
    10小時前2217
  4. GD「眼神突看包廂方向」：太陽、大聲都在身邊！　萬人狂喊BIGBANG
    20小時前3011
  5. 《無人知曉》31歲演員「胃癌離世」
    2小時前164
  6. 范瑋琪《歌手》又落敗！節目4淘汰歌手票選「返場」
    7小時前812
  7. 《大學生》女星結婚6年「公開戀愛細節」
    18小時前162
  8. 唐綺陽運勢／水逆來了！
    10小時前4
  9. 林俊傑自爆「心臟出問題」靠藥撐：生命沙漏加速了
    17小時前7057
  10. 五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」
    7/13 08:00347
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合