《拜六禮拜》親熱戲飆收視！王品澔、葛丞激情橋段引熱議

記者許逸群／台北報導

療癒輕喜劇《拜六禮拜》最新一集劇情峰迴路轉，收視再創新高。第七集播出後，劇中角色間錯綜複雜的情感糾葛，引發觀眾熱烈討論，尤其王品澔與葛丞飾演的曉健與文樂，在沙發上的親密戲碼更成為全劇高潮，瞬間收視飆破新高點，社群平台也湧現大量網友留言，驚嘆劇情發展之精彩。

▲王品澔與葛丞激親熱戲飆收視！（圖／華視、公視提供）

本集劇情中，丁寧飾演的世美與劉書宏飾演的冠中關係進展神速，從酒後擁吻到同床共眠，情愫暗生。然而，世美得知好友孫淑媚與連晨翔飾演的侄子交往後，姊妹情誼面臨考驗，引發一場情感風暴。另一邊，王品澔與葛丞的感情線也面臨挑戰。王品澔飾演的曉健父親藉機刁難葛丞飾演的文樂，為這對甜蜜愛侶製造不少阻礙。

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▲王品澔與葛丞的感情故事頗受觀眾喜愛。（圖／華視、公視提供）

為了呈現最佳效果，王品澔透露為此積極健身兩個月，成功減重7到8公斤，只為在鏡頭前展現完美身材。雖然過程中曾遭遇挫折，一度被表演老師認為不夠精實，但葛丞的稱讚「穿衣顯瘦，脫衣有肉」無疑給了他莫大的鼓勵。兩人更透露，為詮釋好劇中甜蜜小情侶的形象，積極上表演課培養默契，克服初期缺乏火花的困境，最終呈現出令人驚豔的演出。

除了王品澔與葛丞的精彩表現外，其他演員也貢獻精彩演出。劉書宏坦言，劇中世美的熱情奔放對他來說衝擊很大，因此在面對情感時選擇逃避。而丁寧則分享了拍攝擁吻戲的趣事，表示所有動作都是與導演精心設計，雖然自己演得十分投入，卻讓現場工作人員笑翻天。此外，鍾欣凌前夫的客串演出也為劇情增添不少波瀾，也讓觀眾更加期待後續發展。