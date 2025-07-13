直擊／GD爸爸飛來台灣！霸氣裝扮超潮　現身3樓包廂「全程看兒子」

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）連續3天在台北小巨蛋開唱，演唱會13日來到最後一天，他的爸爸竟驚喜現身3樓包廂，特地來到台灣看演出，權爸穿得超潮又很時尚，甫現身就被認出真實身份。

▲G-DRAGON演唱會來到最後一天。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）



G-DRAGON最後一天演出在13日於台北小巨蛋揭開序幕，他的好友李洙赫雖在開場前沒有現身，觀眾卻驚喜捕獲GD的爸爸現身於3樓包廂，權爸戴上墨鏡、穿著白色外套，由於權爸經常出現在GD姊的IG裡，很快就被認出真實身份。

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▲權爸被拍到在包廂。（圖／讀者提供）

演唱會在13日晚間6點10分左右開始，G-DRAGON穿著鑲滿花朵的華麗外套霸氣登場，他大喊一聲「台北，Make some noise」，現場1.2萬人掀起熱烈尖叫聲，他接著切換成中文「好久不見，現在很高興，台北」，又是一陣掀頂歡呼聲。

G-DRAGON嘴甜撩著粉絲「我看到很多漂亮的花朵」，他用英文把招呼，「前兩天演出很棒，但感覺今天會更有趣，通常最後一場都會最棒」，於是台下觀眾給予滿分回應，對於歌迷反應很滿意，他才接下去唱〈CRAYON〉。