「萬秀洗衣店」阿公和高科技業董座私聊！　張瑞夫急勸阻：這是騙個資

記者孟育民／台北報導

哈林庾澄慶主持的公視全新查核型綜藝節目《哈！真相大白了》，迎來吳明珠、張瑞夫、朱芯儀、邱凱偉、黃若薇、王湘涵等人上節目，沒想到他們幾乎都是詐騙的受害者；當中中醫博士吳明珠被購物網站「冒名代言」，邱凱偉同樣在網路被用假的「Darren」冒名，他常需提醒朋友若要加好友得跟他本人查證，哈林驚呼「你們都是真相受害者俱樂部」也提醒大家要睜大眼，多留意網路細微假訊息。

▲公視查核型綜藝節目《哈！真相大白了》受害者齊聚。來賓朱芯儀（左起）、吳明珠、王湘涵、主持人庾澄慶、來賓黃若薇、邱凱偉、張瑞夫 。（圖／公視提供）

哈林也問「萬秀金孫」張瑞夫說「聽說你家裡有人差一點被詐騙？」，張瑞夫則表示自己都會幫阿公檢查、更新手機，前陣子竟發現有知名高科技業董座跟阿公聯絡的對話，張瑞夫直說「哪有可能啦！他還會跟阿公聊天，還要阿公加他的助理、繼續連繫」，所幸瑞夫早先一步判斷出這是詐騙，也說「這是要騙個資，好險我在那一步擋住了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張瑞夫曝阿公差點被騙個資 。（圖／公視提供）

朱芯儀則分享自己曾有「半夜頭腦不清楚，輸入帳號密碼」，粉專就被盜走的經驗，也稱自己「錢是不會被騙，對這我是很機警的」，讓哈林笑說「嘴巴不要太硬」，朱芯儀頓時覺得話說太滿，趕緊敲桌三下。而金鐘兒少節目主持人王湘涵也有過類似遭遇，釀成「LINE帳號被騙，整個資料都消失」慘劇。