林美秀吐遺憾「功成名就時，爸媽卻要走了」！　刻意延遲婚事原因藏洋蔥

記者孟育民／台北報導

橫跨電影、電視劇、舞台劇以及節目主持，受到許多重要獎項肯定的藝人林美秀，將在本周日（13日） 54台三立新聞台播出的〈話時代人物〉，接受主持人鄭弘儀的獨家專訪。節目上林美秀細說演藝路上重要的歷程，也談到很多和父母相處的往事，「有時候我講話會像媽媽，我媽是一個冷面笑匠，有今天這樣的才華跟細胞，也是受到媽媽影響。」但很感慨，當事業有好成績的時候，竟是她的父母差不多要走的時候，這是她比較遺憾的。

▲林美秀接受鄭弘儀訪問。（圖／三立提供）

國光藝校舞蹈系畢業後到馬雷蒙舞蹈團幫忙，在秀場當伴舞被藍心湄看見，參加甄選加入藍心湄團隊，一起作秀南北跑跟著她七八年，林美秀說「她是我一輩子的老闆」。有機會加入屏風，是因為李國修老師去看秀，覺得她滿活潑，當時徐譽庭問要不要去屏風，林美秀覺得自己連書都背不好，背台詞很累很麻煩，一開始回說「我不會演戲」，後來加入了還進去當「服管」，第一次上台沒有任何一句台詞，「我就從頭笑到尾」，但讓她學習到玩喜劇是快樂的事，也結識了演藝人生的伯樂陳玉勳導演，因為演他的舞台劇，因此被推薦去廣告試鏡，廣告中演孟姜女講了一句「天然的尚好」，反應出奇熱烈，有經紀公司主動找上門，說要簽她出道當藝人。

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▲林美秀進入演藝圈都靠貴人提拔。（圖／三立提供）

林美秀的演藝成績，受到各方的肯定，主持人鄭弘儀問起「爸媽看到妳的成就，有覺得很驕傲嗎」，林美秀說其實他們都沒有享受到這些，「因為當我真的很功成名就的時候，就是他們差不多要走的時候，這我比較遺憾」，林美秀說小時候因為看見同學會跳舞劈腿，也和爸媽說她要學跳舞，小康家庭出身的她，學舞被選上出國集訓，媽媽還標會幫她籌旅費，孝順的林美秀說父母身體狀況不佳，擔心自己「一結婚他們就會放下心走了」，為此刻意延遲婚事，直到雙親相繼離世，她才在神明桌前燒香稟報婚訊。