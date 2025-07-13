全智賢驚喜現身GD小巨蛋！　相隔11年訪台「低調坐包廂角落」

▲全智賢已經11年沒有來過台灣，今（12日）驚喜現身台北小巨蛋看GD演唱會。（左翻攝全智賢INS，右為讀者提供／鏡週刊）



圖文／鏡週刊

KPOP天王G-Dragon（以下簡稱GD）挾帶超高人氣在台北小巨蛋連唱3天，今（12日）開場氣氛火熱，GD心情似乎特別好。不少粉絲發現他的多年好友李洙赫現身3樓包廂，甚至發限動公開「我就在現場」，讓粉絲大呼：「賺到啦！」而眼尖的觀眾更驚喜發現，與李洙赫同行的竟然還有韓流女神全智賢。

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▲小巨蛋觀眾發現李洙赫開心地拍GD手燈，同包廂竟還有韓流女神全智賢。（讀者提供／鏡週刊）

當李洙赫自拍手燈時，同包廂一位戴著墨鏡的女子引起注意，模樣越看越眼熟，竟然是全智賢。她發現粉絲開始騷動尖叫，便起身轉身背對大家，低調得幾乎沒被發現。全智賢雖曾多次訪台，但上一次已是2014年受精品邀請來台觀秀，這次悄悄現身小巨蛋觀眾席，只為支持GD，對粉絲來說無疑是一大驚喜。

▲李洙赫向大家打招呼時，全智賢趕緊站起來背對大家。（讀者提供／鏡週刊）

李洙赫與GD交情深厚，近期GD推出綜藝節目《GOOD DAY》，便邀他一同參與新歌製作。他前陣子曾為品牌活動訪台，當時在BELLAVITA出席活動現場擠滿粉絲，可見在台人氣不小。昨（11日）他在粉絲付費聊天平台預告出發行程，就被猜測是為了看GD演唱會，不過當晚他被拍到在101用餐，並未現身小巨蛋，還一度讓粉絲誤認為他沒來，引發烏龍。

開場前，李洙赫自拍手燈時帥氣模樣引發一陣尖叫，他靦腆揮手後便快速回到包廂內。演唱會開始後，他幾乎全程坐著觀賞，明明看過多次GD演出，仍全神貫注、時而鼓掌，沉浸在現場熱烈氣氛之中。

▲李洙赫上傳限時動態。（翻攝李洙赫INS／鏡週刊）

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