大元見「F4世紀合體五月天」哭了！　淚崩全被拍：我的青春回憶

記者王靖淳／綜合報導

天團五月天今（12）日晚上在台北大巨蛋開唱，由F4擔任他們的表演嘉賓，4人睽違12年再次合體獻唱〈流星雨〉，讓大批歌迷陷入回憶殺，就到場朝聖的女星大元（林艾璇）也都感動地流下眼淚。

▲▼鼓鼓、大元一起聽五月天演唱會。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

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大元和鼓鼓今（12）日一起到大巨蛋朝聖天團五月天的演唱會，稍早也透過社群限動分享心情。她坦言當F4登台時，感到相當地驚喜，同時也直呼：「我的青春，我的回憶。」大元透露，這是自己追F4這麼久以來，首次在演唱會現場，親眼見到4位成員合體，讓她當場忍不住淚崩，無法忘懷今晚兩組天團帶給她的感動。

▲▼大元看到F4登場時忍不住哭了。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

事實上，距離F4上回4人到齊，是2013年出席江蘇衛視春節晚會表演，之前朱孝天曾在直播上透露：「只要是4個人的事情，我永遠不是第一個拒絕，也不是最後一個答應的。其他3個人的狀態我沒有辦法作太多的說明。目前沒有接到要合體的通知。我確實很想合體，但就是沒辦法。」周渝民也曾在受訪時表示，合體要有規劃，「單純想賺錢不要來找我。」看似沒有合體打算，如今4人合體開唱，讓全場歌迷紛紛湧淚海。