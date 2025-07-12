ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

SJ神童突曝「做過乳頭縮小手術」
7月下旬4生肖迎好運
Maggie Q驚喜宣布結婚喜訊
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

F4 鍾明軒 黃豪平 春風 香蕉 Tsuki 江蕙 李怡貞

五月天花2年「促成F4世紀合體」　朱孝天全程都在裝傻...內幕曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（12日）在台北大巨蛋開唱，也是他們台北演唱會最終場，更震撼讓F4睽違12年世紀合體，不僅讓〈流星雨〉旋律響徹大巨蛋，大巨蛋的屋頂也下起了流星雨，令全場4萬粉絲彷彿真的搭乘時光機，回到25年前《流星花園》風靡全亞洲的時代，阿信也表示，這是歷史性的時刻，更加碼再合唱〈笑忘歌〉。

▲▼F4在五月天演唱會世紀合體。（圖／相信音樂提供）

▲F4在五月天演唱會世紀合體。（圖／相信音樂提供）

F4團員上次全員同台是出席江蘇衛視春晚活動，2020年則是以特效方式「合體」，時間久到連F4四人都搞不清楚到底上次合體是何時。五月天早在兩年前就極力邀請F4擔任演唱會嘉賓，四人因為工作極度繁忙，相隔這麼多年，排除萬難終於能在今天再度聚首，四人身穿黑色的帥氣服裝，連阿信都驚呼：「你們怎麼都沒變。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

四人久違站上大舞台，周渝民（仔仔）首先發表感言：「四個人今天能夠站在舞台上面再次合體，我們真的很感謝相信音樂和阿信，他們幫我們促成我們每個人的時間，我很感動。」隨後他幽默笑說：「我也很榮幸，終於能第一次參加五月天的演唱會，雖然我是五迷，但我個性比較少跟大家聚在一起，我有點怕生，站在台上，空氣真的比較清新。」

阿信爆料，之前在錄音室排練，和吳建豪聊了很多吉他的事，並相約「下次我們一起在台上飆吉他」。吳建豪也說：「非常感恩，謝謝在場的朋友們，跟我們度過一個美好的夜晚，五月天給我們這樣一個機會，真的是不簡單，我就是很感謝，不太知道該說什麼。」

▲▼五月天大巨蛋演唱會day4。（圖／相信音樂提供）

▲五月天今晚在大巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

朱孝天笑說，自己也是第一次來五月天演唱會，今晚過後終於可以鬆了一口氣，「這陣子一直在裝傻，我都說我不知道、我跟他們都不熟，今天過了終於可以不用在再裝傻，很開心！」言承旭先前就和五月天多次合作，「我自己覺得現在好像在做夢，沒想過還有這機會站在五月天舞台上。」

言承旭也直呼五月天和相信音樂營運長謝芝芬很厲害，「可以把四個人聚在台上，是我一輩子無法想像，阿信在這過程上，用文字給我們力量讓我們站在這舞台上，謝謝、謝謝！」仔仔還虧言承旭：「你要哭了嗎？哭吧！」阿信隨後為這場歷史性時刻做了總結，「我們的青春永遠不會消失，只要你肯相信，只要你張開眼睛，今天就讓你看到年輕時最美的一座花園，來自流星花園的F4！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

五月天F4

推薦閱讀

啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！　私下超瘋狂癖好曝光

啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！　私下超瘋狂癖好曝光

7/11 22:31

賈靜雯「疑拿GD公關票被罵爆」首回應！淚眼求粉絲息怒：我花錢進場的

賈靜雯「疑拿GD公關票被罵爆」首回應！淚眼求粉絲息怒：我花錢進場的

12小時前

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰！　網：為真粉感到難過

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰！　網：為真粉感到難過

15小時前

玖壹壹春風自己買票朝聖GD！　一件事超佩服：我們做就被揍

玖壹壹春風自己買票朝聖GD！　一件事超佩服：我們做就被揍

21小時前

林襄拜拜穿超辣！「中空低腰被看光」 0偽裝現蹤紫南宮全被拍

林襄拜拜穿超辣！「中空低腰被看光」 0偽裝現蹤紫南宮全被拍

11小時前

GD演唱會「台下驚見一景象」！蘿莉塔認了就在她旁邊：很不可思議

GD演唱會「台下驚見一景象」！蘿莉塔認了就在她旁邊：很不可思議

12小時前

快訊／F4睽違12年真的回來了！　「世紀合體五月天」飆〈流星雨〉

快訊／F4睽違12年真的回來了！　「世紀合體五月天」飆〈流星雨〉

2小時前

直擊／大聲、太陽「隔空」現身GD演唱會！BIGBANG合體畫面曝光

直擊／大聲、太陽「隔空」現身GD演唱會！BIGBANG合體畫面曝光

3小時前

吳宗憲12年《綜藝大熱門》正式收工！　感性發聲：沒你們就沒我們

吳宗憲12年《綜藝大熱門》正式收工！　感性發聲：沒你們就沒我們

11小時前

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」！　韓網一面倒罵：滾回妳國家

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」！　韓網一面倒罵：滾回妳國家

2小時前

吳映潔不告而別淚崩　「對大家很不好意思」

吳映潔不告而別淚崩　「對大家很不好意思」

14小時前

五月天花2年「促成F4世紀合體」　朱孝天全程都在裝傻...內幕曝光！

五月天花2年「促成F4世紀合體」　朱孝天全程都在裝傻...內幕曝光！

1小時前

熱門影音

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
GD到台灣了！點頭揮手致意　見粉絲超多...害羞躲起來

GD到台灣了！點頭揮手致意　見粉絲超多...害羞躲起來
見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！
水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」
巫苡萱躺椅倒了

巫苡萱躺椅倒了
連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜
不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功
夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭
台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎
粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟
Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下
玉兔上公廁「門突被打開」 傻眼直批：門鎖設計有問題

玉兔上公廁「門突被打開」 傻眼直批：門鎖設計有問題
賈永婕女兒夢到大S「她過得很好...」　曝小S真的很努力：別再給她壓力

賈永婕女兒夢到大S「她過得很好...」　曝小S真的很努力：別再給她壓力

GD到台灣了！點頭揮手致意　見粉絲超多...害羞躲起來

GD到台灣了！點頭揮手致意　見粉絲超多...害羞躲起來

阿部瑪利亞「同居體驗」畫面太美　躺床露逆天長腿..太香爹斯！

阿部瑪利亞「同居體驗」畫面太美　躺床露逆天長腿..太香爹斯！

李鍾碩《瑞草洞》狂吃演活社畜心聲　重逢文佳煐「吻過卻裝忘記她」

李鍾碩《瑞草洞》狂吃演活社畜心聲　重逢文佳煐「吻過卻裝忘記她」

GD小巨蛋開唱DAY1　全新彩色玫瑰服裝亮相！

GD小巨蛋開唱DAY1　全新彩色玫瑰服裝亮相！

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

木村拓哉「學做小籠包」獲讚偷笑　擀皮被老闆打斷急跺腳XD

木村拓哉「學做小籠包」獲讚偷笑　擀皮被老闆打斷急跺腳XD

暑假必看《驚奇4超人：第一步》　超人氣漫威最強家庭全員出擊

暑假必看《驚奇4超人：第一步》　超人氣漫威最強家庭全員出擊

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕「孩子來得太突然」

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕「孩子來得太突然」

薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被拍　講她壞話：不可能讓林嘉凌欺負妳

薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被拍　講她壞話：不可能讓林嘉凌欺負妳

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

看更多

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前10

大元見「F4世紀合體五月天」哭了！　淚崩全被拍：我的青春回憶

13分鐘前40

肯爺上海演唱會大遲到「全場氣炸」齊喊：退票！　主辦神隱不回應

20分鐘前0

韓笙笙產後火速復工！　見女兒健檢報告哭了：平安把妳帶到世上

47分鐘前36

男星撞臉南京紅姐「9成像」　親曝對比照逼問網：說實話誰比較美？

58分鐘前23

啦啦隊女神心疼狂粉「等12hrs求簽名」　秀秀子暖勸：早點回家

1小時前52

「南京紅姐」騙砲千人話題太夯！　五月天瑪莎大巨蛋脫口：來都來了

1小時前71

五月天花2年「促成F4世紀合體」　朱孝天全程都在裝傻...內幕曝光！

1小時前0

《還珠格格》柳紅爆「當年收入高過蘇有朋」　隔27年親揭低片酬

2小時前20

《終極》女星「27週孕肚正面照曝光」　真實身材全被拍

2小時前71

直擊／等8年才登台！GD催淚告白：我不會讓你們離開　2度強調帶BIGBANG回來

讀者迴響

熱門新聞

  1. 啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！
    7/11 22:31126
  2. 賈靜雯「被質疑拿GD公關票」首回應
    12小時前2430
  3. 賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰
    15小時前2223
  4. 春風朝聖GD「一件事超佩服」：我們做就被揍
    21小時前2618
  5. 林襄拜拜穿超辣！
    11小時前3818
  6. GD演唱會「台下驚見一景象」
    12小時前81
  7. 快訊／F4真的回來了！　世紀合體五月天飆〈流星雨〉
    2小時前3011
  8. BIGBANG合體！大聲、太陽「隔空」現身
    3小時前81
  9. 《綜藝大熱門》正式收工！吳宗憲感性發聲
    11小時前3023
  10. 女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上
    2小時前5612
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合