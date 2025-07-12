五月天花2年「促成F4世紀合體」　朱孝天全程都在裝傻...內幕曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（12日）在台北大巨蛋開唱，也是他們台北演唱會最終場，更震撼讓F4睽違12年世紀合體，不僅讓〈流星雨〉旋律響徹大巨蛋，大巨蛋的屋頂也下起了流星雨，令全場4萬粉絲彷彿真的搭乘時光機，回到25年前《流星花園》風靡全亞洲的時代，阿信也表示，這是歷史性的時刻，更加碼再合唱〈笑忘歌〉。

▲F4在五月天演唱會世紀合體。（圖／相信音樂提供）

F4團員上次全員同台是出席江蘇衛視春晚活動，2020年則是以特效方式「合體」，時間久到連F4四人都搞不清楚到底上次合體是何時。五月天早在兩年前就極力邀請F4擔任演唱會嘉賓，四人因為工作極度繁忙，相隔這麼多年，排除萬難終於能在今天再度聚首，四人身穿黑色的帥氣服裝，連阿信都驚呼：「你們怎麼都沒變。」

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四人久違站上大舞台，周渝民（仔仔）首先發表感言：「四個人今天能夠站在舞台上面再次合體，我們真的很感謝相信音樂和阿信，他們幫我們促成我們每個人的時間，我很感動。」隨後他幽默笑說：「我也很榮幸，終於能第一次參加五月天的演唱會，雖然我是五迷，但我個性比較少跟大家聚在一起，我有點怕生，站在台上，空氣真的比較清新。」

阿信爆料，之前在錄音室排練，和吳建豪聊了很多吉他的事，並相約「下次我們一起在台上飆吉他」。吳建豪也說：「非常感恩，謝謝在場的朋友們，跟我們度過一個美好的夜晚，五月天給我們這樣一個機會，真的是不簡單，我就是很感謝，不太知道該說什麼。」

▲五月天今晚在大巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

朱孝天笑說，自己也是第一次來五月天演唱會，今晚過後終於可以鬆了一口氣，「這陣子一直在裝傻，我都說我不知道、我跟他們都不熟，今天過了終於可以不用在再裝傻，很開心！」言承旭先前就和五月天多次合作，「我自己覺得現在好像在做夢，沒想過還有這機會站在五月天舞台上。」

言承旭也直呼五月天和相信音樂營運長謝芝芬很厲害，「可以把四個人聚在台上，是我一輩子無法想像，阿信在這過程上，用文字給我們力量讓我們站在這舞台上，謝謝、謝謝！」仔仔還虧言承旭：「你要哭了嗎？哭吧！」阿信隨後為這場歷史性時刻做了總結，「我們的青春永遠不會消失，只要你肯相信，只要你張開眼睛，今天就讓你看到年輕時最美的一座花園，來自流星花園的F4！」