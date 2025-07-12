tripleS中國成員喊「台灣是中國的」！　韓網一面倒罵：滾回妳國家

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團tripleS的中國籍成員周心語，近日因為在粉絲交流平台上發表「一個中國」言論，引發爭議，在知名論壇「theqoo」也衝上熱門，南韓網友一面倒批評她的言論，甚至直言「要講這種話就滾回妳國家」。

▲tripleS中國籍成員周心語言論惹出爭議。（圖／翻攝自tripleS官方IG）

12日，南韓網路論壇如theqoo等，以及X等社群平台出現多張截圖，截圖中可以周心語在粉絲付費互動平台「fromm」上，與粉絲聊天過程中提到「澳門本來就是中國的啊，香港、台灣都是」，引起部分粉絲反彈，提醒她「說話要小心」，面對質疑，她強硬表示：「為什麼怕被罵？我有說錯嗎？」，最後甚至放話「不認同的別來訂我fromm」。

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▲周心語在粉絲付費平台上的言論引發不滿。（圖／翻攝自tripleS官方IG）

周心語這番發言一出，不少南韓網友隨即表達不滿，認為她態度不佳，且不尊重隊內還有台灣成員（Nien），紛紛留言批評「要在我們國家發神經講一個中國就滾回妳國家」、「不懂為何要選中國人」、「這是韓國人做的app，好意思叫人別看」、「笑死人，別再讓中國人加入韓團了拜託」、「進韓國女團還惹事，怎不回去組中國女團」、「自己滾回中國」。

▲韓網反應一面倒。（圖／翻攝自theqoo）

此外還有不少南韓網友力挺台灣「其他就算了，幹嘛扯台灣？」、「甚至團裡還有台灣隊友」、「不用再放中國人了，反正中國粉絲也比較喜歡韓國成員」、「滾回妳國家當偶像吧，拜託退團」、「第一次看到有人在微博以外的地方這樣...」等等，討論熱度超高。