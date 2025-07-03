賀瓏被控嫌天殘胖　謝震武重砲開轟：沒有辦法忍受

記者王靖淳／綜合報導

喜劇演員賀瓏最近爆出感情爭議，遭質疑和已故前任天殘交往期間，與主持搭檔Albee互動曖昧，天殘好友林妍霏更出面控訴男方私下嫌女友太胖所以不願與其發生性關係，三角疑雲曝光後引發討論，就連主持人謝震武最近也在節目中評論此事。

▲賀瓏、天殘曾交往過。（圖／翻攝自Facebook）

謝震武在節目《震震有詞》中針對賀瓏嫌天殘胖，談到情侶之間分手後的相處之道。他強調，情侶分開之後彼此如何評論對方，其實是種需要學習的藝術，尤其在表達上應該格外謹慎，同時也指出，即便感情走到盡頭，仍應尊重彼此，不該用過度傷人的詞語批評對方，「男女分手怎麼分，已經是個藝術了，分完以後講對方那個用字遣詞很重要吧，怎麼會講出是那樣的一些詞。」

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▲謝震武在節目中談論賀瓏、天殘。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

謝震武進一步點出，分手後若針對對方的身材發表貶低或嘲諷的言論，無論在當事人或周遭朋友看來，都極有可能造成深刻的二度傷害，「尤其是不要批評身材，因為這個我相信不管是對於天殘來講，對她的朋友來講，對她所有她旁邊的人來講，都沒有辦法忍受這個詞。」