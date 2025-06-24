開轟賀瓏「渣男永遠不會覺得自己有錯」！李怡貞心疼天殘：不值得

記者劉宛欣／綜合報導

喜劇女演員天殘在4月生日當天離世，噩耗震驚社會，近日她的前男友賀瓏被拍到與女星Albee同遊日本，引發劈腿疑雲，對此，賀瓏為了澄清，竟公開了天殘私下留給親友的遺書，此舉觸怒知道內情的女方好友，同時也是喜劇演員的林妍霏，出面爆料指賀瓏要求天殘墮胎、精神出軌Albee，甚至對著其他同行嫌棄天殘身材，引起輿論撻伐。對此，網紅律師李怡貞在臉書開轟「渣男不值得」。

▲賀瓏深陷劈腿疑雲。（圖／翻攝自賀瓏Instagram）

李怡貞24日在臉書分享賀瓏的相關報導，直呼「遇到渣男，特別是長年純情男突然黑化成渣男，請千萬不要去S（死），拜託妳堅強一下」，即使覺得自己被逼到「走投無路」，也別犧牲掉自己寶貴的性命，因為「渣男根本不值得，女子報仇十年不晚，而且現在現世報都來的很快很快」，提起賀瓏出席天殘喪禮，李怡貞則開酸「去葬禮演深情款款，葬禮結束後更有出國散心的正當理由和新歡同樂」。

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▲李怡貞批評賀瓏。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

接著，李怡貞繼續砲轟賀瓏的渣男行徑：「渣男永遠不會覺得自己有錯，錯的都是對方或是別的渣男。因為別的渣男更渣，自己就相對不渣。」她甚至舉了前陣子，陷入與已故女星金賽綸感情風波的南韓男星金秀賢為例，開酸「韓有金秀賢，台有賀瓏，真是好渣男的一年」。

目前，Albee針對三角風波，在24日下午已發聲表示：「我與賀瓏在這段期間的相處，是陪伴著彼此，我尊重每個人的選擇和自由意志。」並強調：「我沒有對不起任何一個人。」賀瓏則是在林妍霏爆料後，至今仍保持沉默。