「具俊曄搬去金山陪大S」傳回南韓！　喪妻之痛逼哭韓網：已經超越真愛

記者吳睿慈／綜合報導

女星大S病逝，長眠「金寶山」，她的丈夫具俊曄因思念過度消受一圈，甚至每天都到金寶山陪伴愛妻，令人不捨與心疼。據了解，具俊曄2個月前就在金山看房，希望陪伴摯愛，癡情之舉傳回韓網，令粉絲相當不捨，看到消息後直呼好想哭「他真的愛得很深」。

▲具俊曄傳搬去金山陪大S，消息傳回韓網讓當地民眾相當震驚。（圖／翻攝自具俊曄IG）



白冰冰過去曾透露，她在與S媽通話時：「S媽說歐巴（具俊曄）每天都到金寶山，讓她揪感心，S媽提到歐巴、小S的心情都走不出來。」而具俊曄近來傳出有意在金山置產，金山在地民眾肯定地告訴《ETtoday新聞雲》記者，約在2個月前具俊曄到金山看房子。據了解，該案是剛完工的成屋案「四季茗園」，至於有沒有買？記者致電負責代銷的弘璽地產，但該公司不予回應。

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具俊曄自痛失愛妻後，暴瘦10公斤，過去曾在母親節與S家曝光合照，但他瘦到全台震驚，連韓國粉絲都相當心疼。如今，他有意在金山置產的消息也一併傳回韓國，新聞下方留言滿滿不捨，網友淚喊「一定很想陪在身邊，但健康要顧」、「希望他好好顧自己的健康」、「怎麼會發生這種事，到現在還是很難過」、「是真愛」、「真的愛得很深」、「這已經超越真愛的情感了」、「命運捉弄人」、「我聽到消息都這麼衝擊了，何況是具俊曄本人」。

▲▼韓網不捨具俊曄失去摯愛。（圖／翻攝自nate）



但也有網友心疼「該放熙媛走了」、「媽媽還要你照顧」、「可以回來韓國了」、「（具俊曄）要接受她不在的事實，然後說出心裡感受，不這樣的話感覺會越來越憂鬱」、「感覺媽媽會反對，但希望她不要反對，讓他住在旁邊」，韓網留言區一片哀傷。