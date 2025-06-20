五月天大巨蛋開唱倒數一週　「再砸1.2億」還有台北限定展超寵粉

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天即將在帶著「回到那一天」25週年巡迴演唱會回到台北大巨蛋，於6月27、28、29日到7月4、5、6、11、12日盛大舉辦，演唱會原本就已耗資6.5億元，在即將回到25年最初的起點「台北」，首次登上台北大巨蛋開唱的五月天，將再次創下五月天硬體、特效之最。

▲五月天阿信、怪獸導覽MAYDAYLAND台北限定特展。（圖／相信音樂提供）

除了舞台的LED將隨著大巨蛋無限展開，還有必備的巨大LED球型「天外有天時光機」、五顆飄浮「神的孩子都在跳5球」也將無限升級，成本再加碼1.2億，營造多組特殊舞台視效，勢必帶給觀眾全然震撼；曲目也將會帶給歌迷全新感受，近日五月天也為了「回到那一天」25週年大巨蛋首唱場全力投入練團，每天超過8小時密集排練，進行一場又一場演唱會，在演唱會還未開始前，彷彿已先進行了10幾場大巨蛋演唱會的演出。

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此外，五月天這次更特別打造「MAYDAYLAND」限定展，還有25台公車、2台捷運穿梭全城趴趴走。日前五月天怪獸和阿信也前往參觀限定展，透過影片帶領大家導覽MAYDAYLAND，影片將於20日早上11點25分於相信音樂日常YouTube、臉書、IG等官方社群平台首播。

▲▼特展復刻許多對五月天來說最重要的時刻。（圖／相信音樂提供）

MAYDAYLAND台北限定特展共有6大展區，兩人坐在復刻《人生海海》專輯的長椅上，回憶起拍攝封面時的情景，兩人想起拍攝時的氣溫超過35度，正值炎炎夏日，五人汗流不停，阿信笑問怪獸：「為什麼那時我們一定要在夏天出專輯？」怪獸回答：「因為我們叫五月天。」阿信打趣說：「如果把時間倒回1997年，我們要叫12月天。」

而五月天最重要的兩個練團室像是怪獸的房間、大雞腿練團室也在MAYDAYLAND台北限定特展如實重現。怪獸的房間是五月天第一個練團室，當時怪獸、阿信、石頭、瑪莎就聚在一起練音樂，連「獸媽準備宵夜是大雞腿」也擺在怪獸房間，阿信笑說：「大鼓前面有雞腿，因為它是生鮮食物，每天早上六點半瑪莎會親自換雞腿。」開玩笑要歌迷來現場捕捉換雞腿的瑪莎。

▲五月天正積極準備首次的大巨蛋演唱會。（圖／相信音樂提供）