張菲媳被爆「生2女獲公公百萬紅包」　親揭真相：一個不是我生的

記者王靖淳／綜合報導

女星翁馨儀2013年嫁給張菲次子張少懷，婚後育有一對寶貝兒女，不過今（18）日卻被週刊爆出她在生完小孩後，拿到公公的百萬大紅包，消息曝光後掀起討論。為此，翁馨儀透過IG限動發聲了。

▲翁馨儀是張菲的媳婦。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

針對週刊爆料綜藝大佬張菲的財產分法，翁馨儀在IG限動PO出報導截圖以及愛犬「瑪麗」的照片，哭笑不得表示：「我確實有兩個女兒，但一個不是我生的。」表示報導將愛犬「瑪麗」也當成她的親生女兒，因此稱她育有2女1子，但實際情況並不相符，「人家我都生完10年了～沒有我的事了吧！」

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▲▼翁馨儀針對報導回應。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

事實上，翁馨儀過去曾在IG開放網友問答，並曬出一張酸民的攻擊留言截圖，「少妻看上老夫的錢，只會嫌老夫，真悲哀」，再提她與老公張少懷相差13歲來做文章，對她此展現高EQ，直接回擊對方：「原諒你們就是在幫我自己積陰德，會講這種話的人應該比較可悲。」如今被指生完小孩拿到公公的百萬紅包，再度引發網友討論及關注。