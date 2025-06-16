「1胎生99子」短劇挨轟低俗遭下架！　導演急切割：有事找編劇

記者陳芊秀／綜合報導

大陸近期一部古裝短劇《麒麟送子天降喜福》劇情引發爭議，故事描述女主角意外懷龍種，一胎生下99個兒子，劇情太離譜引發網友反感，陸媒也評論劇情低俗。該劇上架僅一天就被平台下架，導演更發文切割：「有事兒找編劇，編劇寫的。」

▲「一胎生99子」短劇掀起爭議衝上熱搜第一，該劇被平台下架。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《藍鯨新聞》報導，短劇《麒麟送子天降喜福》因其誇張的劇情「1胎99子」於昨日（15）衝上微博熱搜第一。該劇描述女主角意外懷龍種，臨盆時出現麒麟送子的奇幻現象，結果誕下99個兒子，畫面更出現99個寶寶被疊高的驚人場面。該部短劇共68集，截至昨日晚間6點，在平台累積播放量突破4500萬，但是當天便從平台下架，儘管熱度升高，被視為「黑紅」現象，但陸網批評「太癲」、「為了劇情衝突違背現實邏輯」等。

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該劇導演劉晗晗相當活躍短劇圈，專門執導民國初期、古裝題材，面對新作爭議，本人發文回應「拍的時候我已經感覺自己癲狂了，有事兒找編劇，編劇寫的」。男主角王宇威昨日（15）直播坦言，是經紀人告知拍這部戲會大爆，沒有看劇本接演前，也頻頻說此劇太癲（大陸流行語：過於瘋狂）。

▲「一胎生99子」導演發聲。（圖／翻攝自微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）



大陸短劇自2023年開始急速成長，據《2024年微短劇行業白皮書》，2024年大陸微短劇市場規模達504億人民幣（約台幣2071億元），預計2025年將超過680億人民幣（約台幣2795億元），2027年上看突破1000億人民幣（約台幣4110億元）。陸媒觀察，短劇大爆發後，行業也出現疲態，為了追求爽度，頻頻出現極端狗血的劇情，也讓下架率越來越高。