俗女CP變師徒！陳家逵「惡整宋偉恩」跳舞　害他被導演當場抓包

記者黃庠棻／台北報導

2025年微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》連兩週播出開紅盤，穩坐MyVideo本日戲劇排行榜台劇第一名，熱度持續升溫。劇情溫暖療癒、角色寫實動人，演員組合更帶來驚喜火花。

▲宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》有亮眼表現。（圖／逆光電影提供）

其中宋偉恩與陳家逵再度搭擋，從《俗女養成記》「俗女CP」轉換為全新關係，這回陳家逵搖身一變化身戀愛推手，與莫子儀聯手助攻，幫助宋偉恩練習告白、設計驚喜，追愛過程笑料百出。



劇中，宋偉恩在王渝萱的鼓勵下，向莫子儀拜師學藝，正式成為「笨蛋酒吧」的調酒學徒，並大展廚藝研發下酒菜，逐漸成為酒吧裡的「團寵」。宋偉恩也在師傅莫子儀與酒吧老闆陳家逵的「鼓勵目光」下，展開追愛行動。

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▲宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》有亮眼表現。（圖／逆光電影提供）

宋偉恩在劇中飾演個性率直、帶點呆萌氣質的「味覺天才」大牛，因個性耿直又行事單純，被王渝萱戲稱為「大笨牛」。對於這個角色，宋偉恩坦言與自己其實差滿多的，他表示「跟大牛比起來，我比較機靈、謹慎，但如果是在感情關係裡還滿像的，是會默默支持對方、給予陪伴，在背後當對方逐夢的墊腳石。」

▲宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》有亮眼表現。（圖／逆光電影提供）



這次與陳家逵再度合作，宋偉恩表示兩人早在《俗女養成記》前就已認識，彼此有深厚默契「家逵老師對我來說是一個很安心的存在，他會直接點出我的問題，也會鼓勵我。拍攝現場就像有一個客觀的觀眾，讓我能即時修正、調整。他的表演非常鬆，有時在排戲就會突然冒出神來一筆的點子，我常常要忍住不要笑場，真的很有趣。」

▲宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》有亮眼表現。（圖／逆光電影提供）



兩人戲裡互動精彩，戲外同樣笑聲不斷。陳家逵透露「戲中偉恩有一場要跳舞的戲，但他對自己的肢體比較沒信心，一有空檔就抓緊時間練習。他也會請我幫忙看，給他意見，我偶爾會捉弄他，亂出餿主意幫他加動作，他半信半疑地練習後，還去跳給樓一安導演看，結果一眼就被導演識破，導演問他：『這是誰教你的？』他才恍然大悟被整了，轉頭大叫『家逵老師～～』，但我已經笑著逃走了。」

▲宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》有亮眼表現。（圖／逆光電影提供）



劇情持續加溫，本週五（13日）將播出第五、六集，陪酒妹黃姵嘉的故事也將揭露更多內心掙扎，工作繁忙讓她難以兼顧家庭，與正值青春期的女兒衝突頻繁，一句「我也不想當你女兒啊！」成為母女頻繁爭吵的導火線。片中她更因醉酒跌倒，遭豆漿店老闆鄭志偉扶起，卻誤以為他是「色狼」，擦出令人意外的情節發展。

▲黃姵嘉在《喝酒吧！笨蛋》飾演陪酒妹。（圖／逆光電影提供）



微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》由文化內容策進院、高雄人、台灣大哥大MyVideo、內容物數位電影製作有限公司、 逆光電影股份有限公司、有享娛樂股份有限公司聯合出品，每週五台灣大哥大MyVideo首播。