結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」！台粉：讓我付 她急衝回飯店

▲Solar頌樂苦學中文已有7個月，就連接受採訪，她也很有誠意地以全中文回答。（圖／侯世駿攝）



圖文／CTWANT

MAMAMOO主唱Solar頌樂攜手9m88推出全新中文單曲〈Floating Free〉，頌樂為此苦學中文已有7個月，還飛來台灣讓自己身處講中文的環境中，就連接受採訪，她也很有誠意地以全中文回答，被問到日常生活是否已能對答如流，頌樂老實招認：「不不不，有時候聽得懂，有時候不懂。」

頌樂過去曾演唱〈彩虹〉、〈月亮代表我的心〉、〈分手後不要做朋友〉等多首中文歌，被誇發音標準，加上想與粉絲直接溝通，決定推出中文歌曲並且認真學習語言，但她在韓國只能使用付費電話軟體練習，因而決定來台。〈Floating Free〉花了她2天的時間錄音，由於「ㄩ」是韓國沒有的音，讓頌樂很是頭痛，「我覺得音對了，但大家說錯了」，於是她一再重來，反覆錄了30次。

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頌樂一天花4小時學中文，2小時請老師上課、2小時自己練習，她直言學習過程並不有趣，「因為很難，聲調、發音、單字都很難」。除了日常用語，她也學了「要確欸」、「尊嘟假嘟」、「觸爛」等流行語，最喜歡的單字是「真冰涼」，可惜目前還沒使用過，她坦言有學髒話，「粉絲們很好奇是什麼話……不能說」。

▲頌樂一天花4小時學中文，她的動力是想以中文和粉絲溝通。（圖／侯世駿攝）



被問到學中文時，有沒有哪一刻感受到「我做對了」的幸福感，頌樂表示她一直都這麼覺得，「因為出中文專輯是我的夢想」。此次與9m88合作，頌樂回憶兩人初次見面的場景，直呼被嚇到，「她個子很高，我很矮」，熱情活潑的9m88送上專輯及周邊商品給頌樂。頌樂認為兩人的聲音風格不同，但融合得很好，歌曲有她的參與變得加完美。〈Floating Free〉是一首描寫「遠距離朋友」的歌曲，她形容自己和粉絲就是如此，強調這首歌是寫給全世界的粉絲。

▲回憶初次見到9m88的場景，頌樂直呼被她的高個子嚇到。（圖／侯世駿攝）



她去過傳統市場，會自己上街買菜及水果，例如蘋果、優格及牛奶等，但仍有鴨子聽雷的時候，頌樂分享：「前幾天買東西，店員問『有會員卡嗎』，我聽不懂，回答『是是是』，他覺得我很奇怪。之後，我學了這個字。」

▲頌樂會自己上街購物，遇到聽不懂店員的話就當學習。（圖／取自頌樂IG）



頌樂在台期間偶爾會巧遇歌迷，有次她在西門町逛街，迎面而來一位熟面孔的粉絲，對方訝異問「妳為什麼在這裡？」頌樂也回了同一句話。還有一次結帳時，頌樂發現信用卡刷不過，十分緊張，此時竟出現粉絲要幫忙付錢，頌樂雖然覺得感謝但連忙拒絕，趕緊回飯店拿錢買單，她也因此感受到台灣粉絲的熱情，稱讚對方「很善良」。

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