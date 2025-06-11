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《蘭陵王》黃心娣閃婚！　未婚夫曾因損友「遭判刑12年」

圖文／鏡週刊

曾是林依晨師妹，演出電視劇《蘭陵王》受到矚目的黃心娣，受洗信教多年，近來也都將重心放在教會上，她過去幾乎都沒有公開的男朋友，本刊近日得到消息，今年42歲的她，已悄悄和香港牧師歌手潘慶章相戀，前半生波折的潘慶章在入獄服刑多年後改變人生，如今和黃心娣決定閃婚，2人日前一起回加拿大見男方家長，為的就是討論婚事。

幸福晚點來／獨家！飛加拿大見家長　黃心娣閃婚更生人牧師

▲42歲的黃心娣，傳出和香港牧師歌手潘慶章相戀，並決定閃婚。（圖／鏡週刊）

黃心娣出道多年，鮮少傳過緋聞，她曾在受訪時述說，自己從18歲就開始半工半讀，先是拍雜誌，後來開始拍攝廣告，直到被林依晨經紀人相中，簽進同門經紀公司後，才陸續接演了不少知名戲劇；而3年前她決定離開舊東家，但明顯工作量減少，較少有機會在螢光幕前曝光。

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幸福晚點來／獨家！飛加拿大見家長　黃心娣閃婚更生人牧師

▲黃心娣（右3）曾參演電影《女優，摔吧！》，更為戲增胖10公斤。（圖／鏡週刊）

誤交損友　判刑12年

最近突然自香港演藝圈傳出，黃心娣準備要閃婚的消息，據悉，男方是香港藝人之家主任牧師，也是說唱歌手的潘慶章。由於潘慶章定居香港但家人都在加拿大，所以黃心娣日前已經和他陸續飛往香港、加拿大見家長，準備討論兩人婚禮的相關事宜。

和黃心娣年紀相仿的潘慶章，19歲開始用藝名B.O.Z四處唱歌，2002年曾在溫哥華的嘻哈歌唱比賽中，以自創歌曲贏得冠軍，後來自組樂隊，甚至有台灣唱片公司與他們簽約，沒想到後來他竟然捲入一宗綁架案，最後甚至被判刑12年！

幸福晚點來／獨家！飛加拿大見家長　黃心娣閃婚更生人牧師

▲潘慶章現為香港「藝人之家」主任牧師，年輕時曾因故坐牢多年。（圖／翻攝自潘慶章臉書／鏡週刊）

潘慶章曾在受訪時回憶這段牢獄之災，當時他把1間父母名下的空置房子，借給一群狐朋狗友，卻被用來當作綁架他人勒索的作案地點，無論怎樣辯解都無法脫罪的潘慶章，最後被判刑12年，那年他才28歲。

幸福晚點來／獨家！飛加拿大見家長　黃心娣閃婚更生人牧師

▲黃心娣在《小女花不棄》中一人分飾二角，飾演雙胞胎。（圖／鏡週刊）

大齡出嫁　緣定下半生

潘慶章在牢獄中攻讀函授神學課程，將他的感受和掙扎記錄下來，希望有朝一日將自己的經歷製作成音樂與人分享。直到2018年底，潘慶章才服完整個刑期，並重獲加拿大護照，後來他因緣際會下認識了香港「藝人之家」教會成員，在2020年決定回到香港，並擔任主任牧師。

幸福晚點來／獨家！飛加拿大見家長　黃心娣閃婚更生人牧師

▲潘慶章從小就愛唱歌，曾被華納唱片相中，因坐牢錯失出道機會。（圖／翻攝自潘慶章臉書／鏡週刊）

透過教友介紹，潘慶章結識了同樣信主的黃心娣，2人一拍即合陷入熱戀，加上年紀也到了大齡，在對的時間遇見彼此，兩人便決定閃婚，攜手共度人生。

幸福晚點來／獨家！飛加拿大見家長　黃心娣閃婚更生人牧師

▲黃心娣（右起）曾和林依晨﹑林柏宏同門，合作多部戲劇演出。（圖／鏡週刊）

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