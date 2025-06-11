周杰倫豪氣買房產2共同點曝光！初出道就愛看房…新豪宅離杰威爾超近

▲周杰倫（右二）的「和平大苑 」頂樓樓中樓住處，擁有360度景觀，可將整個台北市區盡收眼底，不少好友都是座上客。（圖／翻攝自周杰倫IG）

圖文／鏡週刊

周杰倫買下的「璞永敦仰」，距離他所成立的杰威爾唱片公司僅數百公尺之遙，一旦有了靈感要錄歌，隨時都可進公司。據了解，18年前，周杰倫在選擇成立杰威爾唱片的地點時，即相中了現在的長春路某大樓頂樓，周杰倫欲以現金購入該層，但房東希望周杰倫能買下整棟樓，只是當時周杰倫銀彈不足，因此只好選擇以租賃的方式，租下該棟樓的頂樓至今。

再回溯周杰倫的買房歷程，他曾以6億6千萬元買下台北市和平東路與金山南路口的「和平大苑」頂樓樓中樓，該處周邊生活機能充足，步行約10分鐘可到達大安森林公園，周杰倫所住的38樓頂樓戶，擁有360度景觀，可將整個台北市區盡收眼底，不少好友如五月天都曾是座上客。

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▲周杰倫買下2戶「元大一品苑」，因大樓鄰近博愛特區，在興建時爭議不斷。（圖／鏡週刊提供）

不僅如此，周杰倫曾分享自己深夜在家中彈琴的影片，要粉絲們猜猜是哪首曲子，有粉絲留言質疑「吵到鄰居了」，沒想到卻被周董霸氣回應：「我有想過，但我家沒鄰居，謝謝。」一句話點明了周董喜歡頂樓，還喜好一層一戶住房。

從那之後，周杰倫又入手了號稱台北第一豪宅的「One Park Taipei 元利信義聯勤」，該屋以每坪單價279萬4千元，連續5年蟬聯北市豪宅王。據了解，二姐江蕙於2019年砸下4億2,700萬元買下27樓；時隔兩年，周杰倫也豪砸逾3億5千萬元買進7樓，有傳是當作結婚七週年及過年送給愛妻昆凌的超級大紅包。

▲入手號稱台北第一豪宅的「One Park Taipei 元利信義聯勤」，周杰倫一度想買頂樓，卻被老闆林敏雄攔胡。（圖／鏡週刊提供）

當時，周杰倫欲買下該豪宅時，還傳出一個小故事，他參觀完信義聯勤後，向老闆林敏雄表態想買下頂樓，結果林敏雄回：「頂樓已經是我的，你只能買其他樓層。」而周杰倫與江蕙因是同社區住戶，「姐弟」感情也急速升溫。周杰倫對房地產有獨到眼光，從牯嶺街起家厝「元大欽品」，到「元大一品苑」「仁愛尚華」「和平大苑」及「One Park Taipei 元利信義聯勤」，幾乎都是該地區有名豪宅。

其實，早在周杰倫出道初期，就常趁著跑通告時期，在車上看各地房產。周杰倫曾與宣傳們跑通告，行經台北市永康街時，手指著一戶新建案，隨即下車看房，得知一戶30坪約1200萬元，建議同事們可以入手，宣傳們面面相覷，畢竟當時1千多萬元的房子對受薪階級還是一大壓力，但周杰倫看得長遠；之後，永康街的房價翻漲再翻漲，目前已可望而不可及，也可看出周杰倫一直以來對房地產的敏銳度之高。



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