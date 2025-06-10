ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

白冰冰被誇像周子瑜「害羞發聲」
容易沉迷盲盒的三大星座！
金曲36／林美秀「缺席金曲」原因曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫德榮 陳漢章 劉品言 連晨翔 唐綺陽 程瀟 尹正 謝霆鋒

獨家／豪砸千萬！孫生復出《拳願》同場孫安佐、鄧佳華　邀約內幕曝光

記者孟育民／台北報導

網紅孫生捲入性騷擾、妨礙性自主案件，引發社會高度關注，台北地檢署5月28日指揮警方搜索並拘提孫生，他最後以50萬元交保。長達一段時間都無工作的孫生，近期宣布加入《拳願》格鬥賽，力拚復出。對此，主辦方秋偉接受《ETtoday星光雲》訪問，透露雙方是在年初就已經接觸，孫生此次是擔任《拳願之星》大型實境節目評審，並不會真的上場打鬥，節目已於5月完成錄製，也鬆口邀約內幕。

▲▼孫生擔任《拳願之星》第二季評審。（圖／翻攝自孫生、fof_fightclub IG）

▲孫生擔任《拳願之星》第二季評審。（圖／翻攝自孫生、fof_fightclub IG）

斥資千萬製作大型實境節目《拳願之星》，籌備時間超過半年，找來不少爭議人物，除了孫生、蹦闆等人將擔任評審，選手還有孫安佐、前反骨成員瑋哥、鄧佳華，以及先前涉及校園霸凌的柯佑升。方秋偉透露節目已經拍攝完畢，被問到為何會邀請孫生？他則說：「之前蹦闆來看我們的比賽，我就問他最想揍一個人想揍誰？他就說孫生，其實是好幾月前就找他了，錄影的過程中感覺他有點傷心，也有委屈，但我們就中立。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

方秋偉也坦言沒因為對方的風波想過換角，讓他用拳擊來贖罪，「他今天在節目也不是宣導這件事是對的，節目是很多人的真人秀，每個人一定會有人喜歡不喜歡。」至於外傳孫生以50萬元的酬勞接下節目，他則保守地說：「一切資訊以官方社群平台公佈的為主，各類臆測或未經證實的內容暫不討論，但不排除未來任何可能性。」

▲▼《拳願之星》主辦秋偉。（圖／記者孟育民攝）

▲方秋偉談及節目內容跟邀約卡司內幕。（圖／資料照／記者孟育民攝）

另外，節目卡司充滿各種爭議，其中孫安佐上次比賽雖慘敗「燒酒雞」韓森，不過後來一直都有和主辦方聯絡，這次也一口答應加入，並沒有提出任何條件，方秋偉說：「我們就是找有熱情的，他這次真的全面進化，我們幫他安排了很專業的教練。」他透露節目內容難免會有衝突以及濺血畫面，但希望能呈現最真實的畫面，所以盡量都不刪減，《拳願之星》第二季預計將在在6月28預告首播。


 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

孫生反骨孫安佐鄧佳華拳願之星拳願蹦闆瑋哥柯佑升性騷蹦闆

推薦閱讀

快訊／郭書瑤突現身北檢出庭！　被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

快訊／郭書瑤突現身北檢出庭！　被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

5小時前

李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結

李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結

13小時前

快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記　去年剛求婚成功

快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記　去年剛求婚成功

8小時前

晚安小雞坐牢1年「癢到快抓破蛋」！　擦監獄藥油下場超慘：操灰搭

晚安小雞坐牢1年「癢到快抓破蛋」！　擦監獄藥油下場超慘：操灰搭

9小時前

快訊／郭書瑤北檢開庭「被告消失」　露面無奈認：管委會找不到人

快訊／郭書瑤北檢開庭「被告消失」　露面無奈認：管委會找不到人

4小時前

最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？

最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？

20小時前

程瀟節目中「傳簡訊給前任」　對方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀議

程瀟節目中「傳簡訊給前任」　對方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀議

21小時前

獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」　明年1月前進南部

獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」　明年1月前進南部

7小時前

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

6/8 13:23

BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看

BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看

10小時前

孫德榮提前安排好身後事！「確定火化土葬」32人分3億遺產比例曝光

孫德榮提前安排好身後事！「確定火化土葬」32人分3億遺產比例曝光

23小時前

67歲音樂人韓賢光上海驟逝　「眾歌手不捨送別」哈林、康康都來了

67歲音樂人韓賢光上海驟逝　「眾歌手不捨送別」哈林、康康都來了

6小時前

熱門影音

游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉

游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉
彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...
瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD

瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以
范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」

鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

唱跳〈OAOA〉！禹洙漢「本來不知道五月天」　河智媛稱讚廉世彬「中文很厲害」

唱跳〈OAOA〉！禹洙漢「本來不知道五月天」　河智媛稱讚廉世彬「中文很厲害」

彭佳慧驚喜合體游鴻明唱〈夫妻臉〉　曝「被他介入家庭」17歲兒突上台

彭佳慧驚喜合體游鴻明唱〈夫妻臉〉　曝「被他介入家庭」17歲兒突上台

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪台下觀眾反應

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

看更多

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前11

玉兔挺孕肚穿緊身裙跳舞　「懷二寶14週身材」全被拍

38分鐘前0

KIMIKO老公突失聯！她狂奔找人　接管理員電話大哭：真的會嚇壞

1小時前0

客語歌手搶先開金曲趴！　林曉培驚喜助陣「曝光近況」

1小時前0

黃志芳攜徐若瑄、藤岡靛在TECH WORLD館　與觀眾共寄未來邀請函

1小時前11

前CIA探員出馬！2.7公尺雪怪現蹤深山　「塵封百年怪物檔案」重見天日

1小時前10

出道2年「就唱了15首OST」！　26歲女歌手身份曝光

1小時前0

大陸雙人樂隊首度來台開唱　嘉賓竟是「從來沒見過面的她」

1小時前0

薛仕凌、劉若英首度大銀幕攜手戀愛　驚訝幕後「可以跟奶茶說垃圾話」

2小時前1

獨家／豪砸千萬！孫生復出《拳願》同場孫安佐、鄧佳華　邀約內幕曝光

2小時前0

最美宮廟女星爆出事！　送急診還痛到站不起來...驚見神蹟來了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／郭書瑤突現身北檢出庭！　被控「超級惡鄰」道歉1年後提告
    5小時前3426
  2. 李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結
    13小時前84
  3. 快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記　去年剛求婚成功
    8小時前3416
  4. 晚安小雞坐牢1年「癢到快抓破蛋」！　擦監獄藥油下場超慘：操灰搭
    9小時前4019
  5. 快訊／郭書瑤北檢開庭「被告消失」　露面無奈認：管委會找不到人
    4小時前3442
  6. 最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？
    20小時前5257
  7. 程瀟節目中「傳簡訊給前任」　對方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀議
    21小時前61
  8. 獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」　明年1月前進南部
    7小時前142
  9. 外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害
    6/8 13:233411
  10. BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看
    10小時前410
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合