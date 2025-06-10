獨家／豪砸千萬！孫生復出《拳願》同場孫安佐、鄧佳華　邀約內幕曝光

記者孟育民／台北報導

網紅孫生捲入性騷擾、妨礙性自主案件，引發社會高度關注，台北地檢署5月28日指揮警方搜索並拘提孫生，他最後以50萬元交保。長達一段時間都無工作的孫生，近期宣布加入《拳願》格鬥賽，力拚復出。對此，主辦方秋偉接受《ETtoday星光雲》訪問，透露雙方是在年初就已經接觸，孫生此次是擔任《拳願之星》大型實境節目評審，並不會真的上場打鬥，節目已於5月完成錄製，也鬆口邀約內幕。

▲孫生擔任《拳願之星》第二季評審。（圖／翻攝自孫生、fof_fightclub IG）

斥資千萬製作大型實境節目《拳願之星》，籌備時間超過半年，找來不少爭議人物，除了孫生、蹦闆等人將擔任評審，選手還有孫安佐、前反骨成員瑋哥、鄧佳華，以及先前涉及校園霸凌的柯佑升。方秋偉透露節目已經拍攝完畢，被問到為何會邀請孫生？他則說：「之前蹦闆來看我們的比賽，我就問他最想揍一個人想揍誰？他就說孫生，其實是好幾月前就找他了，錄影的過程中感覺他有點傷心，也有委屈，但我們就中立。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

方秋偉也坦言沒因為對方的風波想過換角，讓他用拳擊來贖罪，「他今天在節目也不是宣導這件事是對的，節目是很多人的真人秀，每個人一定會有人喜歡不喜歡。」至於外傳孫生以50萬元的酬勞接下節目，他則保守地說：「一切資訊以官方社群平台公佈的為主，各類臆測或未經證實的內容暫不討論，但不排除未來任何可能性。」

▲方秋偉談及節目內容跟邀約卡司內幕。（圖／資料照／記者孟育民攝）

另外，節目卡司充滿各種爭議，其中孫安佐上次比賽雖慘敗「燒酒雞」韓森，不過後來一直都有和主辦方聯絡，這次也一口答應加入，並沒有提出任何條件，方秋偉說：「我們就是找有熱情的，他這次真的全面進化，我們幫他安排了很專業的教練。」他透露節目內容難免會有衝突以及濺血畫面，但希望能呈現最真實的畫面，所以盡量都不刪減，《拳願之星》第二季預計將在在6月28預告首播。



