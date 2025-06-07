獨家直擊／ASTRO演唱會「現場發3D眼鏡」　粉絲淚崩「看到文彬身影」：哭倒現場

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓人氣團體ASTRO日前宣佈舉辦合體演唱會，海報上6人合體，連已逝的成員文彬也在其中，引起粉絲淚崩。專場於7日晚間正式登場，稍早已有粉絲在領票時兌換到3D眼鏡，引發一陣熱烈討論，紛紛猜測待會演唱會影片可能會出現文彬的身影，在場歌迷向《ETtoday》提供現場照片，場館佈置地很用心，印入眼簾的海報上出現蝴蝶，象徵著文斌，現場佈置的氛圍讓人忍不住淚崩。

▲ASTRO演唱會現場海報上有蝴蝶象徵文彬。（圖／讀者提供）



ASTRO演唱會於7日晚間將在首爾舉辦，歌迷在下午開始領票並同時收到3D眼鏡，利用眼鏡望出去，天花板的燈光光源會全部變成星星，海報上也出現象徵文彬的「藍色蝴蝶」，如果戴上眼鏡便會看見許多星星在眼前，眼前一片星海，令粉絲收到眼鏡當下感性表示「等下會哭倒現場」、「感覺文彬會出現在影片裡」。

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▲現場發3D眼鏡。（圖／讀者提供）



這場演唱會對於歌迷、ASTRO成員都意義非凡，他們破天荒把退團成員ROCKY召回，宣傳海報印上「完整體6人」，就連已逝成員文彬的背影也在，海報曝光後引起一陣淚崩。

▲▼3D眼鏡望出去是星星。（圖／讀者提供）



公司當時對外強調這次的演唱會對於ASTRO、ROCKY、粉絲們來說皆意義非凡，會努力做到最好，也希望大家能夠給予ROCKY應援。