ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！
對親人也要端架子的三大星座！
胡文英喊告圤智雨：不道歉就報警
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

敖犬 壇蜜 蔡依林 彭于晏 納豆 依依 潔哥 紀曉君

蔡允潔曝「女兒幼兒園抽籤心聲」　自嘲變瘋狂媽：比放榜還緊張！

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）在2022年結婚，同年生下女兒小福星，今年1月驚喜宣布懷上第2胎兒子，平時會透過社群記錄育兒日常的她，今（3）日發文分享女兒幼兒園抽籤的過程，同時也直言：「比考試放榜還緊張！」

▲蔡允潔會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）

▲蔡允潔會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔提到今天是孩子幼兒園抽籤的日子，她坦言說不上來有多緊張，但心裡一直懸著，更自嘲自己彷彿變身「瘋狂媽媽。」她透露自己從中午12點就開始關注直播，還得強迫自己冷靜，「安排Re稿、做些其他的事，轉移注意力，逼自己不要那麼瘋狂，但最後還是～憋不住！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡允潔表示，下午2點正式開始公布錄取名單時，她甚至連抽籤順位都不清楚，卻依然一個盯著影片找女兒的名字，很怕錯過任何一秒，最後在2點47分那刻才終於看到女兒名字出現在名單中，雖然未獲得正取，她仍感到鬆了一口氣，「就算只早了13分鐘知道，而且也很可惜沒正取，也希望提早知道，讓心安定下來！不知道有沒有人和我一樣瘋狂？」

▲蔡允潔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

▲蔡允潔會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔坦言，當年考試放榜都沒這麼緊張，甚至沒辦法理解這瘋狂的舉動，如今當媽後才完全明白，「那早知道的一秒，都是早讓懸著的心回歸地板的階梯！」最後，她也向所有正在為孩子未來努力的家長們喊話：「不管是那個和我一樣盯著螢幕不敢眨眼、不敢錯過一個名字的你，又或是那個儘快上去查詢結果的你，相信我們都是好愛好愛孩子的爸爸媽媽。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蔡允潔結婚懷孕

推薦閱讀

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

5小時前

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

2小時前

敖犬砸4千萬買五樓透天！被裝潢費嚇到「視線模糊」　網驚呆：可再買一間

敖犬砸4千萬買五樓透天！被裝潢費嚇到「視線模糊」　網驚呆：可再買一間

3小時前

小薰爆肥肚子「溢出三層肉」塞爆牛仔褲　甩肉7kg馬甲腹肌出現了

小薰爆肥肚子「溢出三層肉」塞爆牛仔褲　甩肉7kg馬甲腹肌出現了

7小時前

彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極

彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極

5小時前

Sandy渾身不對勁「頻頻無法呼吸」　冒5症狀驚：原來是磁暴嗎？

Sandy渾身不對勁「頻頻無法呼吸」　冒5症狀驚：原來是磁暴嗎？

1小時前

NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣

NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣

1小時前

啦啦隊正妹遭疑「不兼當主播恐離隊」　急上火線：不用替我擔心

啦啦隊正妹遭疑「不兼當主播恐離隊」　急上火線：不用替我擔心

3小時前

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

6/2 23:21

胡文英被酸「每次哭都不是真的」　喊告圤智雨：不道歉就報警

胡文英被酸「每次哭都不是真的」　喊告圤智雨：不道歉就報警

2小時前

蔡允潔曝「女兒幼兒園抽籤心聲」　自嘲變瘋狂媽：比放榜還緊張！

蔡允潔曝「女兒幼兒園抽籤心聲」　自嘲變瘋狂媽：比放榜還緊張！

1小時前

「包子妹」Grace長大了！　幫曹格手臂作畫…網激讚：原地刺青

「包子妹」Grace長大了！　幫曹格手臂作畫…網激讚：原地刺青

11小時前

熱門影音

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸
再次被張員瑛迷倒

再次被張員瑛迷倒
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏
鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」

鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」
歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開
第一次看到張員瑛表情管理失敗XD

第一次看到張員瑛表情管理失敗XD
敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

黃瑄騎車遭6旬老翁撞「2韌帶斷裂」　嘆「運氣不好」10天花4萬復健

黃瑄騎車遭6旬老翁撞「2韌帶斷裂」　嘆「運氣不好」10天花4萬復健

家寧Andy PODCAST

家寧Andy PODCAST

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

林美貞離婚孫興露面「公關狂擋」　孫鵬神救援：關心一下我和狄鶯

林美貞離婚孫興露面「公關狂擋」　孫鵬神救援：關心一下我和狄鶯

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　願意同台：私下不會來往

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　願意同台：私下不會來往

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

看更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前51

蔡允潔曝「女兒幼兒園抽籤心聲」　自嘲變瘋狂媽：比放榜還緊張！

1小時前30

NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣

1小時前70

Sandy渾身不對勁「頻頻無法呼吸」　冒5症狀驚：原來是磁暴嗎？

2小時前20

《滿血復活》導演為戲找死靈法師　恐怖嗨喊：想來台灣找殭屍

2小時前41

胡文英被酸「每次哭都不是真的」　喊告圤智雨：不道歉就報警

2小時前1411

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

2小時前30

5G科技點亮演唱會新紀元！　阿妹、持修演唱會看得見

3小時前50

啦啦隊正妹遭疑「不兼當主播恐離隊」　急上火線：不用替我擔心

3小時前0

韓BL劇《乙方戀愛指南》內幕曝光！　「甜蜜放閃畫面」全沒排練過

3小時前0

SEVENTEEN爆內鬨！　DK崩潰大喊：哥你能不能先待著

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運
    5小時前4434
  2. 73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看
    2小時前2811
  3. 敖犬砸4千萬買五樓透天！被裝潢費嚇到「視線模糊」　網驚呆：可再買一間
    3小時前128
  4. 小薰爆肥肚子「溢出三層肉」塞爆牛仔褲　甩肉7kg馬甲腹肌出現了
    7小時前146
  5. 彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極
    5小時前81
  6. Sandy渾身不對勁「頻頻無法呼吸」　冒5症狀驚：原來是磁暴嗎？
    1小時前14
  7. NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣
    1小時前6
  8. 啦啦隊正妹遭疑「不兼當主播恐離隊」　急上火線：不用替我擔心
    3小時前8
  9. 情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院
    6/2 23:212011
  10. 胡文英被酸「每次哭都不是真的」　喊告圤智雨：不道歉就報警
    2小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合