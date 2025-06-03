蔡允潔曝「女兒幼兒園抽籤心聲」　自嘲變瘋狂媽：比放榜還緊張！

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）在2022年結婚，同年生下女兒小福星，今年1月驚喜宣布懷上第2胎兒子，平時會透過社群記錄育兒日常的她，今（3）日發文分享女兒幼兒園抽籤的過程，同時也直言：「比考試放榜還緊張！」

▲蔡允潔會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔提到今天是孩子幼兒園抽籤的日子，她坦言說不上來有多緊張，但心裡一直懸著，更自嘲自己彷彿變身「瘋狂媽媽。」她透露自己從中午12點就開始關注直播，還得強迫自己冷靜，「安排Re稿、做些其他的事，轉移注意力，逼自己不要那麼瘋狂，但最後還是～憋不住！」

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蔡允潔表示，下午2點正式開始公布錄取名單時，她甚至連抽籤順位都不清楚，卻依然一個盯著影片找女兒的名字，很怕錯過任何一秒，最後在2點47分那刻才終於看到女兒名字出現在名單中，雖然未獲得正取，她仍感到鬆了一口氣，「就算只早了13分鐘知道，而且也很可惜沒正取，也希望提早知道，讓心安定下來！不知道有沒有人和我一樣瘋狂？」

▲蔡允潔會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔坦言，當年考試放榜都沒這麼緊張，甚至沒辦法理解這瘋狂的舉動，如今當媽後才完全明白，「那早知道的一秒，都是早讓懸著的心回歸地板的階梯！」最後，她也向所有正在為孩子未來努力的家長們喊話：「不管是那個和我一樣盯著螢幕不敢眨眼、不敢錯過一個名字的你，又或是那個儘快上去查詢結果的你，相信我們都是好愛好愛孩子的爸爸媽媽。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚。

