田馥甄關濾鏡自拍0修圖！　「真實膚況現形」震撼2.3萬人

記者王靖淳／綜合報導

金曲歌后田馥甄（Hebe）自本月17日展開「田調」Live in Life野地小巡演，平時不時會透過社群與粉絲分享生活點滴的她，今（27）日在IG曬出一張沒有套濾鏡的自拍照，近距離的真實膚況曝光後，立刻吸引超過2.3萬的網友朝聖按讚，同時也紛紛留言驚呼：「好漂亮！」

▲田馥甄關掉濾鏡自拍。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

透過田馥甄分享的自拍照可見到，她身穿一件淺色針織上衣，頭髮自然披散在肩膀上，耳朵還配戴珍珠耳環。她手上拿著一個白色陶瓷杯，大方對鏡頭秀出她的淺藍色指甲油。田馥甄擺出俏皮表情，嘴巴微微鼓起的模樣，似乎當下正含著食物或飲料。在關掉手機濾鏡的狀態下，她的膚況透亮，幾乎看不見瑕疵，眉眼輪廓清晰，完美展現自信及保養狀態。

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▲田馥甄會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

田馥甄不忘在文中展現對自己膚況的自信，俏皮寫下：「最近自拍好像不用濾鏡也很可以。」貼文及自拍近照曝光後，讓大批粉絲紛紛按讚，同時也留言誇讚她的自然美，「愛了」、「好漂亮」、「哪裡來的大學生」、「天呀 那像40歲呢？只不過是18歲的姐姐」、「很漂亮的女神出現，愛死了，好美。」意外掀起不小討論。