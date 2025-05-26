田馥甄唱一半「竟被鑽裙底」！　歌迷崩潰尖叫「工作人員急衝上台」

▲田馥甄到南投埔里虎嘯山嵐開唱。（圖／何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后田馥甄新型態演唱會「田調」Live in Life野地小巡演，上週末到海拔600多公尺的南投埔里虎嘯山嵐飛行場續唱，田馥甄場勘時就被夜景星空、山嵐市景給深深打動，看著大家齊聚在這，她笑說：「白天看山嵐、晚上有夜景，非常浪漫，這是個約會聖地！很開心今天可以跟你們一起約會！慢慢循序漸進，我們這次先從海拔600公尺開始爬，你們有資格被錄取成為我的山友！」

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▲▼田馥甄被飛行傘的畫面感動到哽咽。（圖／何樂音樂提供）



週六夜場除了有星空作為最佳映襯，歌曲時搭配精心絢爛的燈光設計。有趣的是，戶外演出總是充滿意外插曲，演出到一半，她突然覺得裙子裡面怪怪的，猛然一看驚呼：「蟲耶！天啊，怎麼辦，牠要一直在我裙子裡面嗎？誰要幫我拿掉！」推測甲蟲應該是演出時燈光的趨光性而飛進裙子，台下粉絲聽聞後尖叫連連，工作人員緊急上台取蟲野放回大自然，早已習慣山上任何狀況的她超泰然：「我不怕蟲，蟲還蠻可愛的！」更妙喻：「牠是我身上最美的飾品，也是我演唱會的特別嘉賓！」

日場開場第二首唱到〈什麼，哪裡〉時，還特別安排飛行傘在空中搖曳，這壯觀且前所未有的橋段，令全場嘖嘖稱奇，田馥甄也被這「想求而不可求」的夢幻成真而哽咽，她感激著：「沒下雨飛行傘就出來，下雨就穿雨衣，剛剛被你們、被飛行傘教練、被老天眷顧，感謝藝術指導老天爺允許我們才能飛行，那一剎那太感動，有點哽咽！安排好的飛行傘，應景這個場地安排橋段，開心可以給你們看到！」

週日可說是雨水與淚水交織，細雨似乎灌溉了田馥甄淚腺，〈最暖的憂傷〉充滿了淡淡憂愁感，〈影子的影子〉她更難掩情緒數度落淚，〈沉澱〉則體現她如實心情：「唱歌真的太棒了！把所有心事、千言萬語，在一首歌裡面表達出來，雖然有時候覺得自己情緒太澎湃，但每一次在大自然裡、一期一會、無可複製的，過了就讓它過了，慢慢過去，在歌裡面聚集成思念回憶，內心雖然有憂傷但有暖意，更舉起水杯邀請全場：「向人生乾杯！」

