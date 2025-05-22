南韓性感女神DJ SODA放話「來台約網友吃飯」　抓包天團成員也報名！

記者蔡琛儀／台北報導

本土天團玖壹壹推出新歌〈哥哥帶上我〉，更特別邀來世界知名DJ SODA獻聲助陣，擁有天使臉蛋加上魔鬼身材的她，在IG擁有超過550萬粉絲追蹤，這次雙方合作，也是她首度挑戰演唱中文歌曲，為此還編排了舞蹈，並在網路社群邀請粉絲們一起挑戰：「跳的最有個性的人，下次去台灣的時候，我會去找你吃飯喔！」洋蔥還立刻留言回覆：「好。」相當逗趣。

▲▼玖壹壹請到DJ SODA跨刀合作歌曲〈哥哥帶上我〉。（圖／混血兒娛樂提供）

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談到新歌創作靈感，玖壹壹笑說：「這首歌是我們這張專輯裡唯一的一首把妹歌，想把妹的朋友在開車的時候，一定要放這首給你的對象聽！」洋蔥更自爆，「這首歌是大家在宜蘭包棟民宿時創作的，其實我幾乎是沒有參與到太多，因為一到民宿太開心就把自己喝醉了，等隔天早上起來才聽到Demo。」

由於DJ SODA完全不會中文，事前他們還特別製作一個AI女生所演唱的版本讓她可以練唱， 但驚人的是，第一次去錄音竟然就唱得非常順 ，原本預計要錄製兩天，沒想到一天就搞定。DJ SODA對於這次合作相當珍惜，更親筆寫下中文信感謝團員：「能和像你們這樣厲害的人一起工作，我感到很榮幸。能和你們一起唱我第一首臺灣歌曲，我感到很幸福。非常感謝邀請我，以後也請多多關照。」

▲▼DJ SODA首度挑戰唱中文歌。（圖／混血兒娛樂提供）

MV宛如一個粉紅世界開箱，玖壹壹三人走進玩具店詢問，卻意外進入了奇妙的 DJ SODA芭比宇宙，展開了這趟浪漫又刺激的冒險旅程。談起拍攝MV有趣地方，洋蔥分享：「第一次嘗試一首歌全部都在綠Key的攝影棚拍攝，合成做得很厲害，導演組得事先把背景做好 ，我們再下去拍，導演非常專業，角度都喬好了，我們拍個幾顆鏡頭就OK，非常舒服。」