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第27屆台北電影獎完整入圍名單！　《鬼才之道》入圍14項大贏家

記者陳芊秀／綜合報導

2025第27屆台北電影節（簡稱：北影）將於6月20日登場，7月5日將舉行「台北電影獎」頒獎典禮，入圍名單15日透過直播揭曉。今天由詹懷雲、雷嘉汭負責揭曉提名名單。

▲▼台北電影獎入圍名單。（圖／記者張筱涵製）

▲▼台北電影獎入圍名單。（圖／記者張筱涵製）

▲▼台北電影獎入圍名單。（圖／記者張筱涵製）

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▲▼台北電影獎入圍名單。（圖／記者張筱涵製）

▲▼台北電影獎入圍名單。（圖／記者張筱涵製）

▲2025台北電影獎入圍名單。（圖／記者張筱涵製）

【最佳劇情長片】

小雁與吳愛麗

白衣蒼狗

鬼才之道

默視錄

優雅的相遇

【最佳導演】

林書宇／小雁與吳愛麗

曾威量、尹又巧／白衣蒼狗

徐漢強／鬼才之道

楊修華／默視錄

張作驥／優雅的相遇
 

【最佳男配角】

曾國城／小雁與吳愛麗

洪瑜鴻／白衣蒼狗

施名帥／乒乓男孩

曾敬驊／我家的事

李康生／默視錄
 

【最佳女配角】

曾國城／小雁與吳愛麗

洪瑜鴻／白衣蒼狗

施名帥／乒乓男孩

曾敬驊／我家的事

李康生／默視錄

【最佳男主角】

萬洛.隆甘迦／白衣蒼狗

藍葦華／我家的事

潘綱大／河鰻

陳柏霖／鬼才之道

黃冠智／愛作歹

【最佳女主角】

張艾嘉／女兒的女兒

夏于喬／小雁與吳愛麗

江齊／有病才會喜歡你

高伊玲／我家的事

張榕容／鬼才之道

【最佳新演員】

張艾嘉／女兒的女兒

夏于喬／小雁與吳愛麗

江齊／有病才會喜歡你

高伊玲／我家的事

張榕容／鬼才之道
 

【最佳配樂】

尊室安／河鰻

盧律銘、林孝親、林思妤／鬼才之道

福多瑪／默視錄

林尚德、陳品珍／優雅的相遇

張寬／臨淵入魚

【最佳編劇】

黃熙／女兒的女兒

林書宇／小雁與吳愛麗

潘客印／我家的事

徐漢強、蔡坤霖／鬼才之道

楊修華／默視錄

【最佳紀錄片】

大風之島

日泰小食

跳進部落的孩子

種土

顏色擷取樣本.mov

【最佳短片】

A 面:我的一天

金魚缸小姐

青春的回擊殺球

翌日

最尾日

【最佳動畫片】

片刻依靠

加減乘

春天

風的前奏

【最佳攝影】

片刻依靠

加減乘

春天

風的前奏

【最佳剪輯】

片刻依靠

加減乘

春天

風的前奏
 

【最佳美術設計】

蔡珮玲／小雁與吳愛麗

葉子瑋／白衣蒼狗

張軼峰／河鰻

王誌成、梁碩麟／鬼才之道

唐嘉宏／優雅的相遇

【最佳造型設計】

葉嘉茵／小雁與吳愛麗

楊以君／白衣蒼狗

鄧莉棋／角頭—大橋頭

范玉霖／河鰻

施筱柔／鬼才之道
 

【傑出技術】

原創電影歌曲〈大風子〉詞:王榆鈞、曲:王榆鈞、唱:王榆鈞與樂生保留自救會／大風之島

動作設計:林微弋、束室、張雅為、海人制作文創有限公司／破浪男女

原創電影歌曲〈鬼才出道〉詞:陳虹任、曲:王若琳、唱:王若琳／鬼才
之道

動作指導:黃泰維／鬼才之道

操偶指導:黃燕飛／無名刀
 

【最佳聲音設計】

郭禮杞／小雁與吳愛麗

高偉晏、林廷琍、陳灉／白衣蒼狗

顏晟文、朱駿騰／河鰻

杜篤之、江宜真、黃元澤／破浪男女

簡豐書、湯湘竹、陳家俐／鬼才之道

【最佳視覺效果】

郭家宥、黃閔彬／乒乓男孩

王重治、陳冠佑／角頭—大橋頭

郭憲聰、邱俊毅／鬼才之道

朱祥溥／無名刀

凃維廷、袁長壽／進行曲


 


 

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台北電影節, 台北電影獎, 2025台北電影獎, 第27屆台北電影節

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