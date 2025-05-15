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快訊／田馥甄新北演唱會「突宣佈延期」還換場地到南投　原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后田馥甄本週日起將從台南啟動《田調》Live in Life野地小巡演，全台共舉辦10場，不過今（15日）突然宣布，原訂6月7、8日，於新北市萬里區熱氣流飛行場的場次，將延期並改到南投埔里暨南大學舉行。

▲▼田馥甄宣布「田調」Live in Life 野地小巡演將於5月起跑。（圖／何樂音樂提供）

▲田馥甄萬里場演唱會宣布延期並換場地。（圖／何樂音樂提供）

田馥甄的IG今天發布此公告，表示因在演出籌備過程中產生諸多不可預期之風險，經各單位反覆專業評估，考量場地周邊環境及整體安全規劃等因素，為確保觀眾、工作人員及演出者之人身安全與演出品質，主辦單位多方審慎研議後，決定捨棄萬里場地，將原定演出日延期，並調整地點改至南投埔里暨南大學舉行。

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原6月7、8日萬里場次，將平移至7月5、6日南投埔里暨南大學場，已購買萬里場次門票的觀眾，可選擇保留原入場資格，平移至南投埔里暨南大學場，或依遠大售票公告進行退票作業。更多票務細節，請關注主辦單位與遠大售票系統最新消息。主辦單位將寄送購買萬里場次觀眾「萬里無緣限定小物」表達心意。

主辦單位表示，《田調》Live in Life野地小巡演是田馥甄想給歌迷一份特別的心意，以這樣非典型方式帶著大家走出房間、走近自然、走進現場，但這一切都必須建立在所有參與者都能夠「快樂出門，平安回家」的基礎上，「感謝田調之友理解與支持，以田調初心盼望彼此能平安相聚。」

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