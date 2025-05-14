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五月天香港演唱會落幕　阿信驚爆「明年不一定有」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天從2006年開始與香港歌迷的「五月之約」，今年第20年來到全新的啟德主場館，也成為首位在此開唱的亞洲樂團，昨（13日）最後一天，五月天和歌迷從開場沒多久就離情依依，阿信說：「老實說，明年會不會有五月之約不確定，5525演唱會結束後，五月天要做第10張專輯，如果明年再回來也不會有新專輯，如果明年不回來，請大家在原地等待我們。」令歌迷相當不捨。

▲▼五月天香港啟德主場館演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天香港啟德主場館演唱會圓滿落幕。（圖／相信音樂提供）

怪獸對著台下歌迷喊話：「最後一場這麼早離情依依也不對，今天來個安靜音樂會是不是浪費票了？」一秒燃起全場的精神，不只歌迷不捨，冠佑也相當捨不得，他說：「每次回到香港就聽到那二個字（靚仔）就很溫暖，離開就不會有人這樣叫五月天，第一次來香港辦演唱會就許願每年都要加一場，現在再許一個願，明年再來香港能再多加一場演唱會，能待更久時間更大家相聚。」

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石頭則把所有會的粵語一次說足，「香港你好靚啊」、「我好鐘意你呀」等，逗得台下歌迷開心不已，瑪莎則說待在香港期間每天都開心吃甜品，哀怨表示：「回去要減肥，身為中年人悲哀就是這樣子。」雖口中說減肥，但瑪莎不忘偷抱怨沒吃到阿信在火鍋店請歌迷吃的牛肉，笑說：「我有時光機最想回到那一天！」

▲▼五月天香港啟德主場館演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天每年都與香港歌迷有「五月之約」。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天香港啟德主場館演唱會。（圖／相信音樂提供）

阿信信守遇到歌迷就請客的承諾，「碰到五月天，見到一個請一個，一群請一群，一桌請一桌，那天花很多錢，都冠佑的錢。」冠佑也表示花在大家身上很值得。五月天接下來將帶著「回到那一天」25週年巡迴演唱會，繼續前往杭州、哈爾濱、台北大巨蛋及北京鳥巢開唱。

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