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Matzka率10歌手郵輪開趴！　粉嗨到「直接跳下水」全場炸了

▲▼ Matzka擔任壓軸嗨翻全場。（圖／東南亞娛樂提供）

▲ Matzka擔任壓軸嗨翻全場。（圖／東南亞娛樂提供）

記者翁子涵／基隆報導

歌手Matzka、巴大雄、葛西瓦、Masia One、潮州土狗、DJ汝妮、DJ Ken Chang& MC JC、DJ Bubble、DJ賴皮等人，昨8日受邀麗星郵輪探索星號所舉辦的雷鬼嘻哈夜，這也是台灣首次雷鬼郵輪派對，10位知名歌手及DJ 3.5小時不間斷接續演出，吸引大批遊客朝聖，Matzka一連演唱經典歌《一朵花》、《歡迎回家》、《回到原點》等，台下歌迷跟著音樂熱力搖擺，露天泳池瞬間化身大型舞池，氣氛嗨到最高點。

▲▼ Matzka、葛西瓦接力開唱，讓船上化身大型舞池。（圖／東南亞娛樂提供）

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▲▼ Matzka、葛西瓦接力開唱，讓船上化身大型舞池。（圖／東南亞娛樂提供）

▲▼ Matzka、巴大雄、葛西瓦。（圖／東南亞娛樂提供）

Matzka唱到《不想分享你的愛》前，更興奮帶動：「要跳囉！」現場更有粉絲嗨到直接跳下泳池，氣氛沸騰不已，對於首次在郵輪上演出，Matzka開心表示：「非常期待，因為我們第一次做這樣的演出，最怕就是天氣狀況。」更不忘在演出空檔到電動玩具間玩PS5，至於有無到賭場小試身手？Matzka則笑說：「我一直很想嘗試，但運氣不是那麼好，連發票都沒中過。」他也大讚郵輪上有各種完善的措施，讓他非常享受。

而葛西瓦的郵輪初體驗，他笑稱其實蠻不習慣，「會一直震動，感覺像在地震，只睡2、3個小時，很緊張，但也非常興奮，是蠻好的體驗。」更打趣稱因為外型，在船上每個人看到他們都講英文或菲律賓語，「覺得我們是自己人。」還遇到遊客以為他是Matzka激動想合照，讓他苦笑說：「我說不是對方就不拍了。」而葛西瓦當晚也一口氣演唱《過站不停》、《跟你媽媽說》、《我愛你真的沒有辦法》、《別退縮》，靈魂嗓音令全場陶醉不已。

對於舉辦全台首次的雷鬼郵輪派對，麗星郵輪副總裁徐牧柔表示正是想顛覆大眾對郵輪的印象，希望能年輕化，吸引更多年輕人到船上體驗，接下來更會陸續舉辦不同的主題派對，邀請不同年齡層歌手到船上開唱，也期望未來能舉辦海上音樂祭，讓旅客在享受美食及設施之餘，還能在船上盡情搖擺。
 

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