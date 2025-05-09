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韓男團FANTASY BOYS比「求救手勢」疑遭虐　隊長現身：對不起⋯近況照曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓新人團體FANTASY BOYS在2023年成軍出道，怎料，他們最近疑似發出「國際求救訊號」，隊長嫝珉瑞比出「540」的手勢，令韓網發現不對勁，認為他們恐怕遭到虐待。輿論發酵數日，隊長嫝珉瑞近日在直播裡正面回應此事表示「是誤會」，很抱歉讓粉絲擔心，且他8日正常出席粉絲簽售會活動，看起來確實無異，只是仍有部分歌迷不買單，依舊擔心他是否受到施壓。

▲▼FANTASY BOYS比「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼FANTASY BOYS日前比出國際求救訊號，嚇壞全球粉絲。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼FANTASY BOYS比「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警。（圖／翻攝自theqoo）

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FANTASY BOYS數度在節目上、影片花絮裡比出「540」的國際求救手勢，引起各界注意，粉絲擔心他們有人身安全，輿論發酵數日後，隊長嫝珉瑞近日親自粉絲付費直播平台裡報平安，他表示是誤會，「當時太累了，身體跟精神狀態都很不好，確實做出了會讓人誤會的動作，但那完全不是我的本意。」

▲隊長終於現身：對不起⋯近況照曝光。（圖／翻攝自FANTASY BOYS官方IG）

▲隊長嫝珉瑞在付費直播上首度談到此事，表示不是刻意讓大家誤會，很抱歉。（圖／翻攝自FANTASY BOYS官方IG）

嫝珉瑞接著表示，「身體狀況現在正在恢復中，很抱歉讓大家擔心了」、「不是刻意讓大家誤會的，但狀況發展成這樣的地步，我也嚇到了，對不起」、「造成大家的擔心很抱歉，以後我會成為更謹慎的人」。

▲▼▲▼ 韓男團比出「求救手勢」疑遭虐　隊長終於現身：對不起⋯近況照曝光。（圖／翻攝自X／0722minseo_z）

▲嫝珉瑞8日正常出席粉絲活動，近況照曝光。（圖／翻攝自X／0722minseo_z）

嫝珉瑞的解釋雖然讓粉絲難以接受，但他8日照常出席粉絲簽售會，應歌迷要求擺出許多可愛表情，氣色看起來也不錯，才讓粉絲稍稍安心。只是這次事件發生，也有聲音表示「希望公司多多注重他們的身心靈健康」。

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