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金秀賢派出2殺手滅證？經紀公司5點火大反擊：無稽之談！　追加提告

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢遭金賽綸家屬指控誘拐未成年，又被《橫豎研究所》爆料殺人滅證，公司方面雖在第一時間出面表示「證據是AI偽造」，但隨著輿論發酵，經紀公司9日再度發聲表示，指控金秀賢派出2名殺手殺人滅證根本是無稽之談，已經對金賽綸家屬、《橫豎研究所》金世義追加誹謗罪告訴。

▲金秀賢律師團隊再度出面追加提告。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

▲金秀賢律師團隊再度出面追加提告。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

金秀賢經紀公司9日透過法律代理人再度發聲，5點內容反控金賽綸家屬、《橫豎研究所》爆料為假。首先，第一點已經對金賽綸家屬、《橫豎研究所》追加刑事相關訴訟，並以損害名譽及誹謗罪提告。第二點，金世義7日召開記者會，指控金秀賢花了40億收買舉報者，對方不服，竟派了2位殺手試圖滅證，對此，律師強硬回應：「這是明明白白的散播虛假謠言！」

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第三點，金世義主張「FBI介入調查」、「線人脖子遭襲9刀」等發言，律師駁斥：「這是連一般人來看，都會覺得毫無說服力的主張言論。」第四點，金世義針對代理律師團隊LKB的指控「代表律師曾致電線人試圖說服對方，該通話內容已被FBI掌握錄音」等，皆屬無法理解的虛構言論。

▲金秀賢方持續強烈否認，金賽綸律師表示會繼續付諸行動。（圖／達志影像、翻攝自金賽綸Instagram）

▲金秀賢方反控《橫豎》拿出的證據全是造假。（圖／達志影像、翻攝自金賽綸Instagram）

第五點，律師團隊痛罵金世義根本在說謊，「他憑藉偽造的錄音檔與從網路下載的圖片，對演員金秀賢散布極為荒唐的虛假內容，這一行為的嚴重性遠遠超出其以往所犯的任何罪行」，為此將追加控訴與控告，令其依法律與正義接受應有懲罰。

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