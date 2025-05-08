許瑋甯爆懷孕4月「神隱2天首露面」！被拍私下一幕 40歲絕美狀態曝

記者潘慧中／綜合報導

許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，2021年底無預警宣布結婚以來，生子進度始終是外界的關注焦點，雖然5日被爆已經懷孕4個月，但始終未正面回應，直到7日才更新社群動態並PO出正面照。

▲許瑋甯7日終於更新動態。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



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從Instagram限時動態中，可以看到許瑋甯配戴一對長條型垂墜耳環，造型簡約但閃耀，與亮片質地的黑外套相互輝映，增加整體的華麗感。而化妝師正在為她調整妝容，預告將參與精品的相關活動。

▲邱澤與許瑋甯對於婚姻生活相當低調。（圖／翻攝自Facebook／邱澤、許瑋甯）



事實上，許瑋甯結婚3年多以來，肚皮動靜一直是粉絲的關心話題，但她2024年10月曾表示和邱澤都走順其自然的路線，「看老天要不要給，沒有特別安排。」

▲▼邱澤和許瑋甯已經結婚3年多了。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



有趣的是，邱澤鮮少經營社群網站，大部分是靠許瑋甯PO照，粉絲才能一窺夫妻倆的私下生活。之前出席活動被問到老婆上傳照片前、是否要讓他先看過時，他則笑說：「沒有耶，我也是跟大家一樣同步看到，我覺得滿好的，讓她來跟大家說我還在。」