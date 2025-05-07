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鳳小岳曝叛逆史！高中休學2年想衝西藏　《九降風》意外改寫人生

記者蕭采薇／台北報導

男神鳳小岳7日擔任「2025臺北文學．閱影展」活動嘉賓，並現場體驗藏族特有的獻哈達文化，他透露自己其實在很久以前有想要赴西藏旅遊，但最後電影《九降風》找上門，讓他踏上演員路，西藏行至今仍未兌現。

▲「文學影展」左起：影展策展人楊元鈴、臺北市文化局專委邱稚亘、展嘉賓鳳小岳、台灣電影文化協會執行長陳伯任、天馬行空總經理王婷妮。（圖／光點台北提供）

▲鳳小岳高中時休學兩年，一度想衝到西藏旅遊。（圖／光點台北提供）

鳳小岳聊到年輕時的瘋狂事蹟，自爆高中休學兩年，當時血氣方剛的他，腦中充滿天馬行空的想法，甚至一度想衝到西藏旅遊。而這次臺北文學．閱影展將放映已故西藏名導萬瑪才旦的8部劇情長片作品，鳳小岳笑說：「即便到現在還沒去，但我相信這次臺北文學．閱影展可以帶我好好看看西藏。」

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適逢母親節將至，鳳小岳透露，今早還在和媽媽討論母親節行程，沒想到媽媽的要求竟然超樸實！只要一碗青菜豆腐湯，然後找個可以久坐的地方就好。鳳小岳笑說：「也太樸實無華了！」但他貼心表示，會在家裡親自下廚給媽媽吃，「有個空間可以坐下來好好聊聊天，讓大家喘口氣，不需要特別展現什麼。」

▲「文學影展」左起：影展策展人楊元鈴、臺北市文化局專委邱稚亘、展嘉賓鳳小岳、台灣電影文化協會執行長陳伯任、天馬行空總經理王婷妮。（圖／光點台北提供）

▲鳳小岳體驗藏族特有的獻哈達文化。（圖／光點台北提供）

而對於同樣身為母親的愛妻，鳳小岳也表示，會詢問8歲的兒子要如何幫媽媽慶祝母親節。他驕傲地說，兒子現在已經會親自下廚，拿手菜是炒蛋，還很喜歡做柳橙檸檬汁，現在家裡缺蛋或氣泡水，兒子都會自己去買，看來小小年紀就相當獨立。

此外，鳳小岳也預告，近期將有與瑞士共同製作的電影《陌路兄弟》在台北電影節與影迷見面。他坦言近期跑了一些歐洲影展，看見了一些不同的文化，「這是公路電影，也是我第一部的公路電影」。同時，鳳小岳也透露下半年也有一些作品正在洽談中，讓粉絲相當期待。

▲「文學影展」左起：影展策展人楊元鈴、臺北市文化局專委邱稚亘、展嘉賓鳳小岳、台灣電影文化協會執行長陳伯任、天馬行空總經理王婷妮。（圖／光點台北提供）

▲「文學影展」（左起）影展策展人楊元鈴、臺北市文化局專委邱稚亘、展嘉賓鳳小岳、台灣電影文化協會執行長陳伯任、天馬行空總經理王婷妮。（圖／光點台北提供）

 

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鳳小岳, 文學影展, 九降風

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