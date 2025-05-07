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BKPP來了！500粉絲冒雨接機　戴紅藍情侶帽現身「暖心簽名」連路人都讚嘆

記者蕭采薇／桃園報導

泰國頂流CP「BKPP」Billkin、PP Krit睽違兩年，為兩人首度合體主演的電影《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope）來台宣傳。儘管當天北部風雨有如颱風天，仍不減粉絲熱情，即使是平日下午也有近500人到場接機。BKPP戴上紅藍情侶帽現身，還暖心的現場簽名，粉絲的接機時的高水準，也讓路過旅客稱讚。

▲泰國頂流CP「BKPP」Billkin、PP Krit為《冥婚鬧泰大》來台宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲泰國頂流CP「BKPP」為《冥婚鬧泰大》來台宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

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BKPP為電影《冥婚鬧泰大》合體宣傳，該片改編自台灣話題IP《關於我和鬼變成家人的那件事》，電影監製班莊、導演查揚諾以及Billkin、PP Krit於5月7日抵台，進行4天3夜的熱鬧宣傳行程。

▲泰國PP Krit ,Billkin接機。▼ （圖／記者黃克翔攝）

▲「BKPP」親切和前來接機的台灣粉絲打招呼。（圖／記者黃克翔攝）

儘管事前已表示現場不收禮、不簽名，但BKPP看到接機粉絲後，PP Krit看到粉絲準備了雙人合照，便上前主動簽名，Billkin也跟著簽上，讓現場和鏡頭前的粉絲都大喊：「這位粉絲真的太幸運！」

▲泰國頂流CP「BKPP」Billkin、PP Krit為《冥婚鬧泰大》來台宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲PP Krit（右）看到粉絲拿出兩人合照，隨後走向粉絲主動給出簽名。（圖／記者黃克翔攝）

BKPP將在台灣進行緊鑼密鼓的宣傳行程，除了8日盛大記者會和首映會，也將會出席「放映見面會」和「影人場」。粉絲也早已為了他們來台做準備，在西門町買下大型廣告，連播歡迎兩人來台「蜜月旅行」。

▲泰國頂流CP「BKPP」Billkin、PP Krit為《冥婚鬧泰大》來台宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲《冥婚鬧泰大》（左起）監製班莊、PP Krit、Billkin。（圖／記者黃克翔攝）

《冥婚鬧泰大》故事描述由Billkin（普提蓬·阿薩拉塔納功）飾演的警察線人「明」意外撿到神秘紅包，被迫和PP Krit（克里特·安努艾德奇康）所飾演的男鬼「迪迪」結婚，「明」為讓「迪迪」不再糾纏自己並無憾離去，無所不用其極幫他解開死亡的真相，從此展開人鬼共處的爆笑日常。電影5月9日全台上映。

▲PP Krit上前替粉絲簽名。（圖／金盞花大影業提供）

▲PP Krit上前替粉絲簽名。（圖／金盞花大影業提供）

▲泰片《冥婚鬧泰大》主創抵台，吸引上百位粉絲現場接機。（圖／金盞花大影業提供）

▲泰片《冥婚鬧泰大》主創抵台，吸引上百位粉絲現場接機。（圖／金盞花大影業提供）

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