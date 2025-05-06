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家家「2度失聲」陷崩潰低潮！　聲帶肌肉疲乏嘆：像無助的孤兒

▲▼家家推出新專輯《你給我的》。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲家家推出新專輯《你給我的》。（圖／Hit Fm聯播網提供）

記者翁子涵／台北報導

家家推出新專輯《你給我的》，今（6日）出席活動，這段期間家家歷經世界與個人生活接連不斷的變化，因新冠肺炎和流感二度失聲、失去嗅覺等，許多突如其來的事件令她措手不及，曾一度陷入低潮，她形容自己一度像是無助的孤兒，但在沉澱心情、重新梳理感受後，家家感謝每一段滋養她生命與歌聲的經歷，也成就了這張最新作品。

▲▼麋先生的聖皓現身為家家站台。（圖／Hit Fm聯播網提供）

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▲▼麋先生的聖皓現身為家家站台。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲▼家家推出新專輯《你給我的》。（圖／Hit Fm聯播網提供）

家家坦言疫情期間，自己因為確診，起床後就發現沒了聲音，甚至還失去嗅覺，讓她一度陷入恐慌和低潮，日前又因為罹患流感，再度失聲，錄音計畫也因此延後，她表示現在除了多休息，也會按時吃嗓音專科的藥，不過禍不單行，聲帶肌肉卻出現疲乏，「肌肉沒有辦法閉合得很緊，會有空氣跑出，現在就是慢慢來」

今天麋先生的聖皓也現身為家家站台，兩人更首唱一小段合作的新歌〈你呢〉，聖皓大讚家家歌聲是上天給的禮物，如果家家沒有走歌唱這條路，對這世界來說是個損失，因此家家出新專輯，當然要毛遂自薦一下，讓家家唱他們的創作，家家提到這首歌讓她看到聖皓的用心跟巧思，歌詞中有一句「難忘的人」，其實暗藏了諧音哏，家家來自南王部落，因此把南王巧妙變成難忘，非常有意思！家家跟聖皓也笑稱，兩人合唱相當有默契，果然是「琴瑟和鳴，百年好合作！」

聖皓也為家家新專輯帶來神祕大禮，遠在台東南王老家的「安董乖」是家家的愛貓，和愛貓在一起是家家最放鬆的時候，為了讓家家可以放鬆心情，遊刃有餘地面對繁忙的宣傳行程，聖皓送上「寵物居家攝影機」，讓家家可隨時看著老家愛貓，從中獲得滿滿的安心感，也祝家家新專輯大獲好評。
 

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