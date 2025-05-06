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恭喜！林依晨電影《失明》 榮獲「約翰尼斯堡影展」最佳影片

記者許逸群／台北報導

由林依晨與黃茂昌監製，導演周美豫執導的電影《失明》，於世界各地影展再傳捷報！繼入圍2025「鹿特丹影展」金虎獎主競賽單元、入選第20屆「大阪亞洲影展」特別注目單元之後，三月再榮獲第七屆南非「約翰尼斯堡影展」最佳影片的最高殊榮，四月更入圍西班牙「拉斯帕爾馬斯國際電影節」主競賽單元。

▲林依晨電影《失明》 榮獲「約翰尼斯堡影展」最佳影片。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨電影《失明》 榮獲「約翰尼斯堡影展」最佳影片。（圖／周子娛樂提供）

電影《失明》上個月在南非「約翰尼斯堡影展」中獲得最佳影片的殊榮，電影以「無畏、勇敢」的內容打動評審團，從十一部競賽作品中脫穎而出。據主辦方透露，評審幾乎沒有過多的來回爭辯攻防，一致性的通過，將獎項頒給《失明》。

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監製林依晨表示，聽到消息時，正忙著餵女兒吃飯和準備幫她洗澡，突然有種事業家庭兩不誤的實在感，作品能保質輸出，穩定進步，非常踏實的感覺。林依晨說：「感謝參與這部戲的所有人，意志堅定地付出自己的專業，一磚一瓦地打好了這部戲的基礎。」

▲林依晨電影《失明》 榮獲「約翰尼斯堡影展」最佳影片。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨與吳可熙在電影裡有許多精采對手戲。（圖／周子娛樂提供）

導演周美豫表示，很感謝評審，非常榮幸獲獎，也向所有競賽的優秀電影人及作品表示敬意。導演說：「這麼多出色作品為世界帶來如此特殊的能量和靈感，我會繼續努力，將這份榮譽轉化為更有意義的電影作品。」

《失明》也在本月征戰西班牙「拉斯帕爾馬斯國際電影節」主競賽單元，這個影展過去得獎的導演包含王兵、畢贛、Sean Baker、賈樟柯、金基德、柯恩兄弟、門多薩等等，最後也收到選片人跟觀眾的反饋，認為《失明》是一部懸疑又情感充沛的電影。

電影《失明》改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，故事描述一個表面看似完美的家庭，背後卻隱藏著錯綜複雜的親情與同性愛情故事，是導演周美豫的第二部長片，在2020金馬創投入選FPP、2024金馬創投入選WIP，並榮獲「臺北文創劇作獎」大獎的肯定，接著在世界影展中入圍「鹿特丹國際影展」金虎獎主競賽單元、入圍「大阪亞洲影展」特別注目單元、榮獲南非「約翰尼斯堡影展」最佳影片及入圍西班牙「拉斯帕爾馬斯國際電影節」主競賽單元。

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林依晨, 黃茂昌, 周美豫, 失明

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