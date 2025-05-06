汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

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汪小菲老婆Mandy「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

記者田暐瑋／綜合報導

汪小菲與馬筱梅（Mandy）即將於5月舉行婚禮，原本應是喜氣洋洋的時刻，卻因Mandy接連遭爆料而蒙上陰影。近日，網友挖出Mandy於20歲時穿著清涼拍攝的大尺度照片，數量高達3千張，迅速在網路上瘋傳。

▲Mandy被爆料大尺度照。（圖／翻攝自微博）

▲Mandy被爆料大尺度照。（圖／翻攝自微博）

Mandy被發現20歲時替「澳星娛樂城」拍攝多張清涼照片，造型包括性感比基尼、海軍水手裝及女僕等多種造型，身材動作都相當大膽，長相雖和現在略有不同，但網友透過對比耳朵細節，直指照片中的人是Mandy本人。

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▲Mandy被爆料大尺度照。（圖／翻攝自微博）

▲Mandy被爆料大尺度照。（圖／翻攝自微博）

▲Mandy被爆料大尺度照。（圖／翻攝自微博）

除了大尺度照片外，Mandy的家庭背景也被網友翻出，指出馬媽媽早年靠賣早餐維生，打臉Mandy長期以來的「千金人設」。Mandy日前遭前夫Robert指控婚內出軌，還公開鄰居投訴「叫床聲太大」的對話截圖，將Mandy推向封口浪尖，曝光的截圖中可看到，Mandy曾向前夫低聲求饒，甚至在對話中寫道：「拜託請不要逼死我。」

▲Mandy被爆料大尺度照。（圖／翻攝自微博）

▲Mandy被爆料大尺度照。（圖／翻攝自微博）

針對馬筱梅的爭議，婆婆張蘭在微博轉發了一篇律師文章，內容指稱「馬筱梅提告多達13件案件，且已進入法院受理階段」。然而，Robert隨即批評張蘭造謠，指出張蘭轉發的提告清單並不完整，與馬筱梅相關的案件僅有妨害名譽一案，且已不起訴處分。「你身為律師，還有造謠的人，應該出來道歉，然後封號，不應該在亂造成社會負面影響，在胡亂猖狂黑寫作，傷害別人，影響社會環境。」

▲Mandy被爆料大尺度照。（圖／翻攝自微博）

▲Mandy凌晨發文。（圖／翻攝自微博）

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汪小菲, Mandy, 馬筱梅

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